Χειρόγραφο σημείωμα στο βιβλίο επισκεπτών άφησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη σημερινή του επίσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη φρεγάτα «Κίμων» στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αλληλεγγύη, τη φιλία και τα κοινά σχέδια των δύο χωρών.

Aναλυτικά το μήνυμα του Γάλλου προέδρου:

«Στη φρεγάτα «Κίμων», στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της.

Είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα. Με τα μελλοντικά μας σχέδια.

Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Εμανουέλ Μακρόν»

Κατά την επίσκεψή τους στη φρεγάτα οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μακρόν συνομίλησαν με τον κυβερνήτη της πλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη. Ο Γάλλος πρόεδρος τον ρώτησε πόσες ημέρες ήταν στην Κύπρο. «Πάνω από 40 και ήταν μια αφορμή να δούμε επί του πεδίου της δυνατότητες του πλοίου» απάντησε ο πλοίαρχος.