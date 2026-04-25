Την επέκταση της διμερούς ατζέντας, πέραν του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, επισφραγίζουν οι συμφωνίες, οι οποίες θα υπογράψουν σήμερα Ελλάδα και Γαλλία, ανοίγοντας δρόμο εμβάθυνσης μιας ήδη στενής σχέσης. Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στην Αθήνα από χθες, Παρασκευή 24 Απριλίου, και ολοκληρώνει σήμερα το απόγευμα τις επαφές του στην ελληνική πρωτεύουσα με χαιρετισμό στο ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με επίσκεψη στην έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων» στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

Η βαριά ατζέντα ωστόσο θα ανοίξει νωρίτερα στο Μαξίμου με τις συνομιλίες του Γάλλου Προέδρου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με την υπογραφή συνολικής στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας. Αρχικά στις 10 το πρωί, ο Μητσοτάκης και ο Μακρόν θα βρεθούν στον Πειραιά όπου βρίσκεται από χθες ο «Κίμων» – η φρεγάτα που προμηθεύτηκε η Ελλάδα από τη γαλλική ναυπηγική βιομηχανία και η οποία είχε σταλεί πρώτη για την υποστήριξη της Κύπρου. Κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών αναμένεται να γίνει υπερπτήση από αεροσκάφος Rafale, ενώ οι δύο ηγέτες θα βρεθούν στη γέφυρα του «Κίμωνα» μαζί τους υπουργούς Αμυνας και τους υφυπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και Γαλλίας.

Πενταετής ανανέωση

Οι δύο χώρες ανανεώνουν σήμερα για πέντε χρόνια την αμυντική συνεργασία τους. Η αρχική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτελώντας τότε «προπομπό», όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ.

Ενδεικτικό το κοινό μήνυμα Μητσοτάκη και Μακρόν ήδη από χθες υπέρ της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε ένα περιβάλλον «παγκόσμιας αταξίας». Την ανάγκη αυτή είχαν τονίσει οι δύο ηγέτες και στην πρόσφατη επίσκεψή τους στην Κύπρο. «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε χθες ο Μακρόν από το Προεδρικό Μέγαρο, μεταφέροντας το μήνυμα ότι εάν υπάρξει κίνδυνος για την Ελλάδα, το Παρίσι θα βρεθεί στο πλευρό της.

Ο Μακρόν και ο Μητσοτάκης είναι ένθερμοι υποστηρικτές της ευρωπαϊκής αυτονομίας – από την άμυνα έως την ενέργεια και την τεχνολογία -, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει από τη Ρωμαϊκή Αγορά, ότι «τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ». Όμως και το πρωί της Παρασκευής από τη Λευκωσία όπου έγινε η άτυπη σύνοδος κορυφής των ευρωπαίων, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις χώρες που στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου, μιλώντας για εξέλιξη που «αποτέλεσε την πρώτη απτή απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπίζεται τα κράτη-μέλη της ακόμα και χωρίς την άμεση εμπλοκή τρίτων».

Εξοπλισμοί και πυρηνική ομπρέλα

Πέραν της ανανέωσης της αμυντικής συνεργασίας, υπάρχουν στο ελληνογαλλικό παρασκήνιο και οι συζητήσεις για εξοπλισμούς, καθώς μετά από τα Rafale και τις φρεγάτες, φαίνεται πως έρχεται η σειρά των υποβρυχίων. Η Ελλάδα διαπραγματεύεται πλέον τη συμπαραγωγή, αφότου έχει αποκτήσει 24 μαχητικά Rafale και τέσσερις φρεγάτες Belharra. Όμως στο σαλόνι του Μαξίμου αναμένεται να υπογραφεί σήμερα το πρωί (στις 11:30 αναμένεται η άφιξη του Μακρόν στην κυβερνητική έδρα) μια συνολική στρατηγική εταιρική σχέση και διμερείς συμφωνίες, ώστε η βεντάλια της συνεργασίας να επεκταθεί σε πλήθος άλλων πεδίων.

Στο επίκεντρο είναι οι εξής τομείς: οικονομία, καινοτομία, μετανάστευση, παιδεία, πολιτική προστασία, πολιτισμός έως και η πυρηνική ενέργεια. Πρόκειται άλλωστε για περίοδο κατά την οποία συζητείται η επέκταση της γαλλικής, αποτρεπτικής πυρηνικής ομπρέλας στην Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Σε παλαιότερη δημόσια παρέμβαση στο πλαίσιο της συζήτησης για ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στη σκιά νέων απειλών που αναδύονται από την πιθανή απομάκρυνση των ΗΠΑ από την παραδοσιακή συμμαχία με την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, ο Μητσοτάκης είχε προϊδεάσει πως η Ελλάδα θα είναι στο κέντρο της επόμενης αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης.

«Η Γαλλία ως η μόνη πυρηνική δύναμη της ΕΕ συζητά για την επέκταση της πυρηνικής της ομπρέλας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», έλεγε τότε, τονίζοντας πως η χώρα μας θα είναι «στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων».

Οι Aspides και τα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να βρεθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η οπτική της Ελλάδας και της Γαλλίας αναμένεται να τεθούν και στις δημόσιες δηλώσεις των δύο ηγετών από το Μαξίμου.

Η Αθήνα τονίζει με κάθε ευκαιρία τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και την αυξημένη προσοχή της σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας. Πριν από σχεδόν έναν χρόνο άλλωστε (τον περασμένο Μάιο) ο Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στην κεντρική εκδήλωση της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.