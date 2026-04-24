Οι Έλληνες πολίτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της παρατεταμένης κρίσης ακρίβειας, η οποία επιβαρύνεται πλέον και από τη μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την προσέλευσή του στις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και σημείωσε ότι η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των πολιτών «στο μέτρο των δυνατοτήτων μας», χωρίς να προβαίνει σε υποσχέσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν και με απόλυτο σεβασμό στη δημοσιονομική ισορροπία, «το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας».

Αναφερόμενος στα ευρωπαϊκά ζητήματα, σημείωσε πως «είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το έκτακτο Συμβούλιο διεξάγεται σε αυτήν τη χρονική συγκυρία στην Κύπρο». Όπως υπογράμμισε, υπήρξε η ευκαιρία να συζητηθεί πώς μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η έννοια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας αλλά και της αμυντικής αλληλεγγύης.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν εκείνη δέχθηκε επίθεση στο πλαίσιο της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. «Αυτό ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της ΕΕ που απειλούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη για ουσιαστική αναβάθμιση και ενεργοποίηση του άρθρου 42, παράγραφος 7 των ευρωπαϊκών Συνθηκών, που αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση επίθεσης. Όπως είπε, «η ρήτρα αυτή ουσιαστικά υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συνδράμουν στο πλευρό οποιουδήποτε κράτους μέλους δεχθεί κάποια επίθεση».

Τέλος, χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι το ζήτημα αυτό έχει πλέον ενταχθεί στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή προεδρία του δεύτερου εξαμήνου 2027, έτσι ώστε να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο αυτή τη συζήτηση».