Πτωτικές τάσεις σημειώνουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Πτωτικά κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς δεν υπάρχουν βήματα προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ενώ ανοδικά συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου.

Σημαντική πτώση καταγράφει η μετοχή της ΔΕΗ στον απόηχο της χθεσινής ανακοίνωσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 4 δισ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.215,65 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,85%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 24,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,82%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,35%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,33%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,82%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-8,59%), της Πειραιώς (-1,17%), της Τιτάν (-1,12%) και της Aktor (-1,07%).

Ανοδικά κινούνται 35 μετοχές, 44 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Real Consulting (+4,40%) και Πλαστικά Κρήτης (+4,29%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές ΔΕΗ (-8,59%) και Autohellas (-7,12%).