Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, σε συνέντευξή του σε ισπανικό μέσο στη Μαδρίτη, αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα που έχουν προκύψει με τη χρήση του VAR στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Ο επικεφαλής της UEFA δήλωσε ότι υπάρχει απογοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η τεχνολογία, σημειώνοντας πως πολλές φορές οι αποφάσεις των διαιτητών είναι δύσκολο να εξηγηθούν και να γίνουν κατανοητές από όλους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στον τρόπο που σφυρίζουν οι διαιτητές ανάλογα με τη διοργάνωση, κάτι που, όπως είπε, δημιουργεί έλλειψη συνέπειας στην εφαρμογή των κανονισμών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Μερικές φορές οι οπαδοί δεν μπορούν να καταλάβουν ορισμένες ερμηνείες των κανόνων. Ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω πολλές φορές. Για παράδειγμα, το χέρι, κανείς δεν το καταλαβαίνει.

Είναι πέναλτι; Δεν είναι πέναλτι; Κανείς δεν ξέρει. Ήταν σκόπιμο, πώς το ξέρεις; Δεν είσαι ψυχίατρος.

Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους διαιτητές ότι ο διαιτητής στο γήπεδο είναι αυτός που αποφασίζει και όχι το VAR. Και μόνο αν πρόκειται για ένα σαφές και προφανές λάθος, επεμβαίνεις. Και ακόμη και οι επεμβάσεις θα πρέπει να είναι γρήγορες, όχι μόνο στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Το είδα και στην Premier League, μερικές φορές οι διατητές παρακολουθούν την οθόνη για 10-15 λεπτά μέχρι να αποφασίσουν.

Βλέπω ότι μερικές φορές οι διαιτητές που διαιτητεύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαιτητεύουν διαφορετικά από ό,τι στα δικά τους πρωταθλήματα. Επειδή έχουν διαφορετικούς διαιτητές στα πρωταθλήματα.

Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε οι διαιτητές, επειδή είναι το ίδιο παιχνίδι, να διαιτητεύουν με το ίδιο κριτήριο παντού».