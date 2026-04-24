Δεν πρέπει να ξένισε το γεγονός πως ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο κόουτς της Βαλένθια, ανακηρύχθηκε σε καλύτερο προπονητή της Ευρωλίγκας τούτη τη σεζόν. Ούτε η αποδοχή που είχε από τους συναδέλφους του.

Πολύ απλά γιατί όσοι γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται το μπάσκετ, δεν ψηφίζουν με βάση (μόνο) τα αποτελέσματα, αλλά εξετάζουν και το πόσο εξελιγμένο είναι το μοντέλο που παρουσιάζει ο εκάστοτε κόουτς.

Μαρτίνεθ, λοιπόν. Ο ηλικίας 65 ετών προπονητής, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν τον λες «νέο» στον χώρο του μπάσκετ. Και βέβαια, αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι πως ουδέποτε πέρασε τα σύνορα της πατρίδας του, πάει να πει δεν δοκίμασε να προπονήσει κάποια ομάδα εκτός Ισπανίας – εκεί δίνει τις δικές του μάχες.

Η εφετινή του σεζόν με τη Βαλένθια είναι η περίοδος της πλήρους δικαίωσής του. Και πέρυσι είχε βγει «κόουτς της χρονιάς» αλλά στο EuroCup. Τώρα, έχουμε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Η Βαλένθια βρέθηκε στη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης, πάλεψε όλα τα παιχνίδια, είναι όνομα μικρότερο σε σύγκριση με τη Ρεάλ ή την Μπαρτσελόνα, αλλά έδειξε κάτι νέο στο παρκέ.

Οπως έκανε και πέρυσι η Παρί. Η Βαλένθια, αθλητική ομάδα, πηγαίνει σε υψηλά σκορ και έχει μέσο όρο επίθεσης κοντά στους 91 πόντους. Γιατί παίρνει ριμπάουντ, αρέσκεται σε γρήγορο τέμπο και μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε αντίπαλο.

Οχι με το άναρχο στυλ της Παρί όπως παρακολουθήσαμε τους Γάλλους την προηγούμενη σεζόν, αλλά με περισσότερο ορθολογικό μπάσκετ που κι αυτό δεν είναι μέσα στις κλασικές νόρμες.

Δεύτερος ο Μασιούλις της Ζαλγκίρις. Παλιά δόξα της ομάδας, κατακτητής της ευρωπαϊκής κορυφής το ’99, έμοιαζε να ζει στη σκιά του Γιασικεβίτσιους και να θητεύει δίπλα στον Σάρας στη Φενέρ. Τελικά, πέρυσι αποφάσισε να αποχωρήσει, να δοκιμάσει τις δικές του δυνάμεις και βέβαια έκανε στοχευμένες κινήσεις.

Με Φρανσίσκο, Μόουζες Ράιτ και Γουίλιαμς-Γκος να κρατούν την μπαγκέτα, η Ζαλγκίρις βελτιώθηκε πολύ και πήρε την πέμπτη θέση στη βαθμολογία. Το δε μπάσκετ της, ώρες ώρες ήταν ελκυστικό.

Ο Ολυμπιακός; Ο Μπαρτζώκας (τρίτος στην ψηφοφορία) ναι μεν έφερε πρώτο τον Ολυμπιακό, αλλά όποιος υποστηρίξει πως οι Ερυθρόλευκοι έθελξαν με την απόδοσή τους, μάλλον θα θέλει να ξεγελάσει τον εαυτό του.

Οσο για τον Αταμάν, ακόμη και ο ίδιος παραδέχθηκε πως δεν πήγε καλά τούτη τη σεζόν, άρα με τέτοιο ρόστερ έπρεπε να βρεθεί κάπου παραπάνω και όχι να αγκομαχά και να αγωνιά στα play in.

Γιατί πολύ απλά, όσοι κερδίζουν στις ψηφοφορίες, κρίνονται με βάση τι είχαν στα χέρια τους και πού έφτασαν. Οταν διαθέτεις ρόστερ υψηλών προδιαγραφών, η κορυφή θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ.

Αλλά τώρα είναι μπροστά τα κρίσιμα και η πρωτιά για όλους, φυσικά και για τον Μπαρτζώκα και τον Αταμάν, κρίνεται στο τέλος όλης της περιόδου.