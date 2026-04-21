Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, προπονητής της Βαλένθια, αναδείχθηκε ως ο καλύτερος προπονητής της φετινής EuroLeague.

Αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά στην EuroLeague από τον Νοέμβριο του 2018, με μια ομάδα που επέστρεψε στη διοργάνωση ύστερα από ένα χρόνο αποχής, ο 64χρονος τεχνικός κατάφερε να οδηγήσει τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου.

Η ισπανική ομάδα όχι μόνο κατέγραψε τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή νικών, αλλά ξεχώρισε επίσης για την επιθετική της δυναμική, όντας η καλύτερη σε σκοράρισμα με 90,9 πόντους ανά αγώνα, ενώ συγκαταλέγεται επίσης στις πρώτες θέσεις σε πολλές άλλες στατιστικές κατηγορίες.