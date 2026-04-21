Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, προπονητής της Βαλένθια, αναδείχθηκε ως ο καλύτερος προπονητής της φετινής EuroLeague.
Αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά στην EuroLeague από τον Νοέμβριο του 2018, με μια ομάδα που επέστρεψε στη διοργάνωση ύστερα από ένα χρόνο αποχής, ο 64χρονος τεχνικός κατάφερε να οδηγήσει τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου.
Η ισπανική ομάδα όχι μόνο κατέγραψε τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή νικών, αλλά ξεχώρισε επίσης για την επιθετική της δυναμική, όντας η καλύτερη σε σκοράρισμα με 90,9 πόντους ανά αγώνα, ενώ συγκαταλέγεται επίσης στις πρώτες θέσεις σε πολλές άλλες στατιστικές κατηγορίες.
Pedro Martínez is the 2025–26 Alexander Gomelskiy Coach of the Year 🏆
The @valenciabasket head coach guided his team to an impressive 25–13 record in their first season back in the EuroLeague 👏
The first coach to claim both EuroLeague & EuroCup Coach of the Year honors!
— EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026