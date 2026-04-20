Ο Κέντρικ Ναν μοιράστηκε τις προσωπικές του επιλογές για τα φετινά βραβεία της Euroleague, συμμετέχοντας στη διαδικασία όπου οι ίδιοι οι παίκτες αναδεικνύουν τους κορυφαίους της σεζόν.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR ψήφισε ως MVP της χρονιάς τον Σάσα Βεζένκοφ, αναγνωρίζοντας την εντυπωσιακή πορεία του φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, κλήθηκε να διαμορφώσει τη δική του καλύτερη πεντάδα, στην οποία συμπεριέλαβε –πέρα από τον εαυτό του– τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Ελάιζα Μπράιαντ, τον Βεζένκοφ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, δείχνοντας ισορροπία ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες και ρόλους.

Η συμμετοχή των παικτών στη διαδικασία των βραβείων δίνει κάθε χρόνο μια πιο «εσωτερική» εικόνα για το ποιοι ξεχώρισαν πραγματικά μέσα στη σεζόν.