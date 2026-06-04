Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ καλείται να δώσει εξηγήσεις στη ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Game 2 των playoffs της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, στο «Παλατάκι» καταγράφηκαν περιστατικά που συνιστούν σοβαρό φαινόμενο βίας.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι φίλαθλοι των «ασπρόμαυρων» κινήθηκαν επιθετικά προς τη φυσούνα που χρησιμοποιούσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για την είσοδο και αποχώρησή τους από τον αγωνιστικό χώρο.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

“Καλεί σε ακρόαση, στις 09/06/2026, την KAE ΠΑΟΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΟΚ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 30/05/2026, στο “PAOK SPORTS ARENA” της Θεσσαλονίκης, για τα Playoffs του πρωταθλήματος της Basket League, περιόδου 2025/2026 και αφορά ειδικότερα σε βία, απειλές και λεκτικούς προπηλακισμούς προς τους αθλητές και συνοδούς της φιλοξενούμενης ΚΑΕ, καθώς και επανειλημμένες βίαιες απωθήσεις με γροθιές και κλωτσιές εκ μέρους φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εντός της προστατευτικής φυσούνας του γηπέδου, από την οποία περνούσαν οι φιλοξενούμενοι κατά την αποχώρησή τους προς τα αποδυτήρια.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025″.