Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκους Φόστερ (31 ετών, 1.91 μ.) για τα επόμενα δύο χρόνια, επισημοποιώντας μια συμφωνία που είχε «κλειδώσει» εδώ και καιρό.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε αγωνιστεί την περσινή σεζόν στην Ιαπωνία, όπου σημείωσε 15.8 πόντους μέσο όρο, ενώ διαθέτει ήδη εμπειρία από τα ελληνικά παρκέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (2020-21) και του Προμηθέα. (2022). Το 2025 πανηγύρισε την κατάκτηση του EuroCup με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ Marcus Foster, ο οποίος θα αγωνίζεται στην ομάδα μας για τα δύο επόμενα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ προσθέτει στο ρόστερ του τον πρωταθλητή του Eurocup το 2025, έναν πολύ ποιοτικό παίκτη, έναν αυθεντικό σκόρερ με ηγετικά χαρακτηριστικά.

Ο Foster είναι πολύ γνωστός στο ελληνικό κοινό, καθώς έχει ήδη αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα και ακόμη περισσότερο στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, από τις αναμετρήσεις της ομάδας μας με την Rytas Vilnius στα Play-Inn του BCL τη σεζόν 2022-23. Ο Foster που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του BCL εκείνη τη σεζόν, είχε καθοριστική συμμετοχή στην πρόκριση της Λιθουανικής ομάδας.

Ο Marcus Foster γεννήθηκε στις 3 Ιουνίου του 1995 στο Τέξας, έχει ύψος 1μ.91 και αγωνίζεται ως γκαρντ. Έπαιξε για δύο σεζόν στο πανεπιστήμιο Kansas State, συνέχισε στο Creighton από το οποίο αποφοίτησε το 2018 με 19,8 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 2,7 ασσίστ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Κορέα (25,2 πόντοι, 5,2 ριμπάουντ και 3,7 ασσίστ σε 51 παιχνίδια με την Wonju DB Promy), έπαιξε επίσης στο τέλος της ίδιας σεζόν (2018-19) στο Λίβανο και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε…

Ισραήλ (Hapoel Holon τη σεζόν 2019-20: 19,2 πόντοι, 3,2 ριμπάουντ, 3.6 ασσίστ σε 20 παιχνίδια πρωταθλήματος, αλλά και 17,8 πόντοι, 2,9 ριμπάουντ και 3,8 ασσίστ σε 14 παιχνίδια στο BCL. Επέστρεψε στο

Ισραήλ τη σεζόν 2024-25 και με την Hapoel Tel Aviv κατέκτησε το Εurocup, έχοντας 13,6 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 1,5 ασσίστ σε 24 αγώνες. Στο πρωτάθλημα του Ισραήλ την ίδια σεζόν είχε: 11,7 πόντους, 2,3 ασσίστ και 2,1 σε 20 αγώνες στην κανονική περίοδο),

Ελλάδα (Παναθηναϊκός τη σεζόν 2020-21: 5,3 πόντοι, 1,7 ριμπάουντ, 1,5 ασσίστ σε 10 παιχνίδια πρωταθλήματος και σε 10 αγώνες των πλέι οφ τη σεζόν 2021-22 με τον Προμηθέα Πάτρας με 12,5 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 2 ασσίστ),

Τουρκία (Turk Telekom τη σεζόν 2020-21: 9,4 πόντοι, 1,6 ριμπάουντ, 2 ασσίστ σε 9 αγώνες πρωταθλήματος, ενώ σε 6 παιχνίδια στο BCL είχε 8,8 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 2,8 ασσίστ),

GLeague (Rio Grande Valley Vipers τη σεζόν 2021-22: 16,8 πόντοι, 3,7 ριμπάουντ, 3,8 ασσίστ σε 47 παιχνίδια),

Λιθουανία (Rytas Vilnius τη σεζόν 2022-23: 16,9 πόντοι, 2,8 ριμπάουντ, 2,8 ασσίστ σε 27 παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ στο BCL είχε 20,6 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 3,5 ασσίστ σε 15 αγώνες. Επέστρεψε για τη σεζόν 2023-24 και σε 15 ματς πρωταθλήματος είχε 15,6 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 3,1 ασσίστ, ενώ αναδείχθηκε ΜVP των τελικών του πρωταθλήματος, όπου κατέκτησε τον τίτλο απέναντι στη Ζalgiris Kaunas του Andrea Trinchieri. Έπαιξε και σε 2 παιχνίδια στο BCL με 18 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 3,5 ασσίστ).

Κίνα (Shandong τη σεζόν 2023-24: 13,8 πόντοι, 3,2 ριμπάουντ, 1,9 ασσίστ σε 16 αγώνες)

Ιαπωνία (Alvark Tokyo τη σεζόν 2025-26: 15,8 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3,2 ασσίστ σε 59 αγώνες)».