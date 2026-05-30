Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παραταχθεί χωρίς τον Κώστα Σλούκα στο Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον ΠΑΟΚ, με το τεχνικό επιτελείο να επιλέγει να τον προφυλάξει.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» δεν θα αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς κρίθηκε πως η συμμετοχή του σε δεύτερο παιχνίδι μέσα σε διάστημα δύο ημερών θα επιβάρυνε την κατάστασή του, δεδομένου ότι πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Υπενθυμίζεται πως ο Σλούκας είχε καθοριστική παρουσία στην πρώτη αναμέτρηση της σειράς, η οποία οδηγήθηκε στην παράταση, ολοκληρώνοντας το ματς με 14 πόντους, τρία εύστοχα τρίποντα σε τέσσερις προσπάθειες και πέντε ασίστ σε 22 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Παράλληλα, εκτός αποστολής έμειναν οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Ρογκαβόπουλος, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός AKTOR να παραταχθεί με δεκάδα στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Οι Τι Τζέι Σορτς, Ματίας Λεσόρ, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τσέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Βασίλης Τολιόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Γιάννης Κουζέλογλου και Ντίνος Μήτογλου συνθέτουν τη δεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR που θα τεθεί αντιμέτωπη με το σύνολο του Παντελή Μπούτσκου.