Συνέντευξη παραχώρησε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, στην εκπομπή «Πανόραμα Επικαιρότητας» του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΤ3 και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Η εκπρόσωπος τύπου αρχικά αναφέρθηκε μετά από σχετική ερώτηση στο σκεπτικό του κόμματος, αναφέροντας πως η Συμπαράταξη επιθυμεί να τροφοδοτήσει μια νέα νοηματοδότηση του πατριωτισμού και να αναδείξει τη σημασία μιας σύγχρονης Κυβερνώσας που συνεργάζεται ουσιαστικά με τους πολίτες.

Στη συνέχεια, η κ. Κουφονικολάκου έθεσε ως προσωπική της προτεραιότητα από όσα αναφέρθηκαν στην Ιδρυτική Διακήρυξη της Συμπαράταξης, την επανίδρυση ενός καλά οργανωμένου Κοινωνικού Κράτους και περιέγραψε τα δομικά προβλήματα, την εξουθένωση των επαγγελματιών σε κρίσιμες υπηρεσίες και την απροθυμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες.

Τέλος, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υπογράμμισε πως οι δημοσκοπήσεις είναι σημαντικές και προφανώς ενθαρρυντικές αλλά η έμφαση το επόμενο διάστημα θα πρέπει να δοθεί στη σκληρή δουλειά και τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου πολιτικής εκπροσώπησης που ενθαρύνει τη συμμετοχή, αγκαλιάζει την κουλτούρα της υπηρεσίας και εξασφαλίζει τη λογοδοσία απέναντι στους πολίτες. Ένα τέτοιο μοντέλο, είναι πιο αναγκαίο παρά ποτέ, όπως επεσήμανε, καθώς βρισκόμαστε στο κατώφλι μεγάλων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, η διαχείριση των οποίων προϋποθέτει διαφάνεια, οργάνωση και συνέπεια.

Ακολουθούν αποσπάσματα από την συνέντευξη:

Ωραία λοιπόν, εγώ έχω κάτι απλό. Επειδή ως φιλόλογος έχω αυτό το κόλλημα με το σημαίνον και το σημαινόμενο. Γιατί Ελληνική; Γιατί Αριστερή; Γιατί Συμπαράταξη;

Γιατί Ελληνική; Γιατί για την ελληνική κοινωνία θέλουμε να δουλέψουμε, τα πρόσωπα των συμπολιτών μας έχουμε στο νου μας. Θέλουμε να σηματοδοτήσουμε έτσι και μια αλλαγή σε ό, τι αφορά την ερμηνεία του πατριωτισμού. Δηλαδή θέλουμε έναν νέο πατριωτισμό για τη χώρα, με την έννοια του ότι εμάς δεν μας καλύπτει αυτό το μοντέλο του τυφλού πατριώτη, έχω αναφερθεί ξανά στο άγαλμα του Banksy στην Αγγλία, αυτού που σκεπάζει το πρόσωπό του η σημαία και πηγαίνει στα τυφλά. Θέλουμε τους συμπολίτες μας να έχουν κριτική σκέψη, να ζητούν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, και θέλουμε έναν πατριωτισμό στη θεμελιώδη βάση του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνικής συνοχής. Αυτά μας ενδιαφέρουν. (…) Αριστερή, η Αριστερά σε όλο το εύρος, σε όλη την πολυχρωμία, σε όλες τις εκφάνσεις της, ήταν και είναι για εμάς η παράταξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας, του έθνους, της εθνικής κυριαρχίας. Εμείς θέλουμε να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία μιας σύγχρονης κυβερνώσας Αριστεράς. Και Συμπαράταξη το αυτονόητο. Γιατί στις γραμμές μας έχει θέση κάθε δημοκρατικός, κάθε προοδευτικός, κάθε ανήσυχος πολίτης, δηλαδή κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα που βλέπει ότι η χώρα δεν μπορεί να πορεύεται τρώγοντας τα παιδιά της, υπονομεύοντας το συμφέρον της.

Αν μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες γραμμές, αδρές γραμμές, αυτά που εκφώνησε ως την ιδεολογική και πολιτική μαγιά που πέφτει μέσα στην κοινωνία για να φουσκώσει και να δημιουργήσει τη διαφορετική επόμενη ημέρα, ποια θα ξεχωρίζατε κυρία Κουφονικολάκου; Πριν έχουμε ακόμα την εξειδίκευση των προγραμματικών δεσμεύσεων, εν όψει εκλογών και λοιπά και λοιπά. Αυτές τις αδρές σημαντικές γραμμές.

Ειλικρινά θα σας πω, έχοντας και την προηγούμενη εμπειρία και βλέποντας τι συμβαίνει στο πεδίο με τις υπηρεσίες, βλέποντας δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και καιρό βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που νομίζω δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως, δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε ότι πολύ σημαντικές υπηρεσίες μας στηρίζονται πλέον αποκλειστικά στην υπέρβαση των επαγγελματιών και όχι στην ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έχουμε απαξιώσει τους εκπαιδευτικούς, έχουμε αποδομήσει το πλαίσιο κοινωνικής προστασίας πλήρως, έχουμε χάσει την ευκαιρία να καταλάβουμε τι συμβαίνει με την παιδική προστασία. Επομένως, για μένα απόλυτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με κανόνες, με γενναιόδωρες επενδύσεις, δηλαδή μεταφορές πιστώσεων στην Υγεία. Ένα νέο ΕΣΥ. Στην Παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από την Παιδεία. Για κάποιο λόγο, πολύ συχνά θεωρούμε ότι η επένδυση στην πρώτη σχολική ηλικία ή στην προσχολική αποτελεί ένα είδος πολυτέλειας. Δεν είναι. Υπάρχουν έρευνες που μας λένε ότι όσο πιο πολύ επικεντρωνόμαστε εκεί, τόσο μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα θα έχουμε και σε ότι αφορά το ΑΕΠ και σε ότι αφορά την κοινωνική συνοχή και σε ότι αφορά την εθνική πρόοδο. Επομένως για εμένα το πιο σημαντικό κομμάτι, αφού με ρωτάτε και δίνω και το προσωπικό μου στίγμα, είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, το οποίο λειτουργεί ανερμάτιστα στηριζόμενο σε επισφαλείς χρηματοδοτικούς πόρους ΕΣΠΑ. Βρε πότε θα εγκριθούν αυτές οι χρηματοδοτήσεις; Πότε θα υποβληθούν τεχνικά δελτία; Νομίζουμε ότι οι επαγγελματίες σε καθεστώς απόλυτης ανασφάλειας μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες. Σας διαβεβαιώ, δεν μπορούν μετακυλύουν αναπόφευκτα την ανασφάλεια, αυτή τη ρευστότητα στην οποία ζουν και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες, στα παιδιά, στις οικογένειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν γενναία βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.

Είστε ευχαριστημένοι από τα πρώτα δείγματα, τις πρώτες δημοσκοπήσεις;

Είμαστε προσεκτικοί και προσεκτικές. Αυτό είμαστε. Επιφυλακτικές και επιφυλακτικοί. Πάντα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι δημοσκοπήσεις, αλλά για εμάς πολύ σημαντικότερο ρόλο παίζει η σκληρή δουλειά και η επικοινωνία με τους πολίτες. Θέλουμε να δώσουμε όλο μας το βάρος και όλη μας την έμφαση εκεί. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πηγαίνουμε σε ένα νέο μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης. Πάμε δηλαδή σε ένα σύστημα το οποίο αγκαλιάζει τις αξίες της οργάνωσης, του συντονισμού και της διαβούλευσης και της διαβούλευσης σε πραγματικό χρόνο. Να μιλάμε με τους επαγγελματίες. Να μιλάμε με τις οικογένειες. Να μιλάμε με τα παιδιά, με τις μαθητικές κοινότητες, επιτέλους, να μιλάμε με τους πολίτες. Να συνδιαμορφώνουμε θέσεις μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο και να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε ότι θέλουμε, ότι μπορούμε να υπηρετήσουμε στις σύνθετες προκλήσεις, οι οποίες είναι προεξάρχουσες σήμερα, έχοντας όμως πάντα στο νου μας ότι πρέπει να είμαστε διαφανείς και πρέπει να υπηρετούμε και τις αξίες της λογοδοσίας απέναντί τους.