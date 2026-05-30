Σε πιλοτική λειτουργία βρίσκεται από τα τέλη Μαρτίου 2026 το Σύστημα Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμόδιων υπουργείων. Η εφαρμογή εντάσσεται στο πλαίσιο του Ν. 5256/2025 και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού των διαδικασιών οδικής ασφάλειας και ενίσχυσης της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η πιλοτική φάση υλοποιείται σε συνεργασία των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών. Στόχος είναι η σταδιακή μετάβαση από τη χειρόγραφη στη ψηφιακή βεβαίωση παραβάσεων, με έμφαση στη διαφάνεια, την ταχύτητα επεξεργασίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, συμβάλλοντας παράλληλα στην καλύτερη αξιοποίηση των αστυνομικών πόρων.

Το σύστημα λειτουργεί πιλοτικά με δύο πηγές καταγραφής παραβάσεων. Συγκεκριμένα, μέσω του Ο.ΣΥ. Α.Ε., που χρησιμοποιεί κάμερες στις λεωφορειολωρίδες για την καταγραφή παραβάσεων κυκλοφορίας και στάθμευσης, και μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με δίκτυο «έξυπνων» καμερών που εντοπίζουν παραβάσεις όπως μη χρήση κράνους ή ζώνης ασφαλείας, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Η νέα αυτή υποδομή αξιοποιεί σύγχρονη τεχνολογία για την υποστήριξη του έργου των Υπηρεσιών Τροχαίας και τη βελτίωση της καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας. Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου και πλήρως τεκμηριωμένου συστήματος που θα ενισχύει τη διαφάνεια, θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών και θα υποστηρίζει αποτελεσματικά το έργο των ελεγκτικών αρχών.

Αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις, ενώ έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις – ποσοστό 17,12% του συνόλου. Από αυτές, 52 έγιναν αποδεκτές (2,11%). Οι περισσότερες σχετίζονταν με τεχνικά ή διαδικαστικά ζητήματα, όπως αναντιστοιχία χρόνου (17 περιπτώσεις), δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά (12 περιπτώσεις) ή οχήματα με ειδικές εξαιρέσεις στη χρήση ζώνης ασφαλείας (3 περιπτώσεις). Οι υπόλοιπες ενστάσεις έγιναν δεκτές για ουσιαστικούς λόγους, όπως περιστατικά υγείας.

Η συνεχής αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέγονται συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του τελικού επιχειρησιακού και τεχνικού μοντέλου λειτουργίας του συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου. Στόχος είναι η διαρκής βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητάς του.

Επόμενα βήματα και προοπτικές

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, καταγράφονται και αξιολογούνται τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα, ώστε να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες προσαρμογές και βελτιστοποιήσεις. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος και στην πλήρη θεσμική και επιχειρησιακή του ωρίμανση πριν από την ευρύτερη εφαρμογή του.

Υπογραμμίζεται ότι η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά προς το έργο των αστυνομικών Υπηρεσιών και δεν αντικαθιστά τον ανθρώπινο έλεγχο και την επιχειρησιακή κρίση, που παραμένουν καθοριστικοί για τη νομιμότητα και την ορθή αξιολόγηση κάθε περίπτωσης.

Η πιλοτική εφαρμογή θεωρείται σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και διαφανούς πλαισίου διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας