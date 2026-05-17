Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση έξυπνων καμερών στη Λεωφόρο Κηφισίας για την καταγραφή των παραβάσεων του ΚΟΚ και τη μείωση των ατυχημάτων.

Τα σημεία όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί και λειτουργούν οι κάμερες για την παραβίαση του κόκκινου φαναριού είναι τα εξής:

Φανάρι Hilton / Εθνική Πινακοθήκη: Στη διασταύρωση Βασ. Κωνσταντίνου και Βασ. Σοφίας (απέναντι από το ξενοδοχείο Ilisian, μπροστά στον «Δρομέα»).

Φανάρι νοσοκομείου «Υγεία»: Στη συμβολή της Λ. Κηφισίας με τις οδούς Ερυθρού Σταυρού και Καρέλλα.

Φανάρι Εθνικής Αντιστάσεως: Στη διασταύρωση της Κηφισίας με την Εθνικής Αντιστάσεως (τοποθετήθηκε πριν από μερικούς μήνες).

Πού σχεδιάζεται να μπει η επόμενη; Στο ύψος του νοσοκομείου ΚΑΤ, στη διασταύρωση της Λ. Κηφισίας με την οδό Αθηνάς.

Τι καταγράφεται τώρα και τι έρχεται

Αυτή τη στιγμή οι κάμερες στα παραπάνω σημεία λειτουργούν κανονικά, φωτογραφίζουν τα οχήματα από το πίσω μέρος και καταγράφουν αποκλειστικά την παραβίαση του κόκκινου και όχι την ταχύτητα.

Σε επόμενο στάδιο, νέες κάμερες, οι οποίες προς το παρόν λειτουργούν πιλοτικά, θα ελέγχουν τα οχήματα από μπροστά. Με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης θα εντοπίζουν όσους οδηγούς δεν φορούν ζώνη ή μιλούν στο κινητό. Τα πρόστιμα θα επικυρώνονται από την Τροχαία και θα στέλνονται ηλεκτρονικά, μόλις στελεχωθεί πλήρως το αρμόδιο τμήμα.