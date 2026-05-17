Ιδιαίτερη σχέση φαίνεται πως έχει αναπτύξει με τους οπαδούς της Σεβίλλης ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, καθώς ο Έλληνας τερματοφύλακας αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας.

Ο Έλληνας γκολκίπερ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από τη Νιούκαστλ, ενδέχεται να δώσει τον τελευταίο του εντός έδρας αγώνα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον δανεισμό του να ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν.

Η συμβολή του στη φετινή πορεία της Σεβίλλης θεωρείται καθοριστική, γεγονός που έχει κερδίσει την εκτίμηση των φιλάθλων, οι οποίοι δεν δίστασαν να εκφράσουν δημόσια την επιθυμία τους για παραμονή του.

Μετά το τέλος της προπόνησης της ομάδας ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ, ορισμένοι οπαδοί που βρέθηκαν στο γήπεδο πλησίασαν τον Βλαχοδήμο και του φώναξαν:

«Τι γκολκίπερ είσαι. Μείνε, σε παρακαλώ, μείνε, σε παρακαλώ».

🥺 El de mañana podría ser el último partido de Vlachodimos en el Sánchez-Pizjuán. Y el sevillismo lo tiene claro: “Qué porterazo eres. Quédate, por favor”.https://t.co/PpbbolRYXf #SevillaFC pic.twitter.com/iyB9N4Iwp3 — ElDesmarque Sevilla FC (@eldesmarque_sfc) May 16, 2026

Από την πλευρά του, ο Έλληνας πορτιέρε έχει αφήσει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην «Diario AS» ανέφερε: «Ναι, είναι πιθανό. Η αλήθεια είναι ότι είμαι δανεικός εδώ.

Όπως είπα και πριν, εγώ και η οικογένειά μου νιώθουμε πολύ άνετα εδώ, αλλά το ποδόσφαιρο είναι μια καθημερινή υπόθεση. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί το καλοκαίρι.

Έχω συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ και δεν ξέρω τι θα συμβεί το καλοκαίρι, αλλά νιώθω χαρούμενος στη Σεβίλλη».