Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έδωσε το «παρών» στην απονομή του ασημένιου μεταλλίου, μετά την ήττα της Αλ Νασρ με 1-0 από τη Γκάμπα Οσάκα στον τελικό του AFC Champions League Two, που διεξήχθη στο Ριάντ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, εμφανώς στεναχωρημένος από τη νέα απώλεια τίτλου, κατευθύνθηκε απευθείας προς τα αποδυτήρια, αποφεύγοντας την τελετή μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Πρόκειται για τον τέταρτο χαμένο τελικό του με τη φανέλα της Αλ Νασρ, σε μια περίοδο όπου δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει σημαντικό τίτλο από το 2023.

Παρά την απογοήτευση, η Αλ Νασρ παραμένει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Την Πέμπτη υποδέχεται τη Νταμάκ και με νίκη, ή καλύτερο αποτέλεσμα από την Αλ Χιλάλ στην έδρα της Αλ Φαϊχά, μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα