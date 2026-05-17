Η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε τη συλλογή τίτλων επί εποχής Πεπ Γκουαρδιόλα, κατακτώντας το FA Cup μετά τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Τσέλσι στον τελικό του «Γουέμπλεϊ».

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε με εντυπωσιακό τακουνάκι του Σεμένιο, χαρίζοντας στους «Πολίτες» το δεύτερο τρόπαιο της σεζόν μετά το League Cup.

Με αυτή την επιτυχία, ο Καταλανός τεχνικός έφτασε τους 20 τίτλους στον πάγκο της Σίτι και διατήρησε ζωντανό το όνειρο του τρεμπλ, καθώς η ομάδα του συνεχίζει τη μάχη με την Άρσεναλ για την Premier League δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος.

Μετά τον τελικό, ο Γκουαρδιόλα εμφανίστηκε απόλυτα προσηλωμένος στη συνέχεια της σεζόν, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση.

«Όχι, ούτε μία μπύρα, κατευθείαν πίσω στο σπίτι. Δεν έχουμε χρόνο να πανηγυρίσουμε. Την επόμενη Δευτέρα στις 25 Μαΐου, μετά από τον αγώνα με την Άστον Βίλα θα γίνει μία παρέλαση στους δρόμους του Μάντσεστερ για να γιορτάσουμε τους τίτλους όλων των ομάδων της Σίτι, θα γιορτάσουμε μαζί με την ομάδα γυναικών του συλλόγου», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε και στις δυσκολίες της μετακίνησης της αποστολής προς το Λονδίνο, λέγοντας:

«Την Παρασκευή το ταξίδι για το Λονδίνο, προκειμένου να πάρουμε μέρος στον τελικό του FA Cup, ήταν εφιάλτης. Χρειαστήκαμε έξι ώρες, κυριολεκτικά έξι ώρες, για να φτάσουμε από το Μάντσεστερ στο Λονδίνο.

Τα τρένα είναι ένα μικρό πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Έξι ώρες…».

Ο τεχνικός ρωτήθηκε επίσης για τα σενάρια που τον θέλουν να αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν, χωρίς ωστόσο να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.

«Ποιες φήμες;», σχολίασε χαμογελώντας, πριν αποχαιρετήσει τους παρουσιαστές και ολοκληρώσει τη συνέντευξη.