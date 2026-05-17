Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το FA Cup, επικρατώντας 1-0 της Τσέλσι στον τελικό και προσθέτοντας ακόμη έναν τίτλο στη φετινή της πορεία στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής στο «Γουέμπλεϊ», όπου τα μετάλλια απονεμήθηκαν από τον πρίγκιπα της Ουαλίας, Ουίλιαμ, μια στιγμή έγινε αμέσως viral.

Ο Ράιαν Σερκί τράβηξε πάνω του τα βλέμματα, όταν τη στιγμή που παρέλαβε το μετάλλιό του ζήτησε από τον πρίγκιπα να βγάλουν μια σέλφι. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ανταποκρίθηκε θετικά, με το στιγμιότυπο να ξεχωρίζει στην τελετή.

Ο νεαρός Γάλλος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι είχε ξαναγίνει θέμα συζήτησης σε προηγούμενο τελικό της ομάδας του, όταν είχε ξεχωρίσει με εντυπωσιακές ενέργειες εντός αγωνιστικού χώρου στο Λιγκ Καπ.