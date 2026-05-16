Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε ποντιακό γλέντι στο γήπεδο της Νικόπολης στη Θεσσαλονίκη, μπροστά σε οικογένειες και παιδιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου 20 άτομα ενεπλάκησαν σε συμπλοκή, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα και να προκαλεί πανικό στους παρευρισκόμενους.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο thesspost ότι υπήρξαν σπρωξίματα και χτυπήματα, ενώ η κατάσταση οδήγησε πολλούς θεατές να αποχωρήσουν άρον άρον από τον χώρο, όπου βρίσκονταν και ανήλικοι.

«Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, είδα άτομα να σηκώνουν καρέκλες και τραπέζια και να τα χτυπάνε σε κεφάλια άλλων. Ένας άνδρας πήρε γυάλινο μπουκάλι και το βάρεσε στο μάτι ενός άλλου και άρχισε να αιμορραγεί. Ένας άλλος ήταν μεθυσμένος και χτύπησε μια κοπέλα με μπουνιά, γι’αυτό και μπήκαν πολλά άτομα και άρχισαν να χτυπάνε αυτόν που έδωσε μπουνιά στην κοπέλα. Έπιαναν ο ένας το κεφάλι του άλλου και τα χτυπούσαν με τα γόνατά τους… ήταν σαν σφαγείο», ανέφερε.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας άνδρας στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, τουλάχιστον 20 άτομα έχουν ενεπλάκησαν στον καβγά, εκτοξεύοντας πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους. Κάποια στιγμή μάλιστα, δε διστάζουν ακόμη και να «μοιράσουν» κλωτσιές και μπουνιές, με αποτέλεσμα το γλέντι μέσα σε δευτερόλεπτα να μετατραπεί σε «πεδίο μάχης».

