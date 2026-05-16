«Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, κατά την ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι οι αξίες, οι βάσεις και τα θεμέλια της παράταξης αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν» από κανέναν.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στη διαδρομή της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, από το Λαϊκό Κόμμα και τον Ελληνικό Συναγερμό έως τη σημερινή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι γενιές στελεχών, μελών και πολιτών έδωσαν ιδεολογικές και πολιτικές μάχες, επένδυσαν ελπίδες και όνειρα στην παράταξη και τη διατήρησαν διαχρονικά ως τη μοναδική μεγάλη πολιτική δύναμη με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και την κοινωνία.

Όπως επισήμανε ότι από το 2019 η κυβέρνηση και η παράταξη συνολικά κλήθηκαν να διαχειριστούν πρωτοφανείς κρίσεις, όπως η πανδημία, οι φυσικές καταστροφές, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι πόλεμοι, επισημαίνοντας ότι «σταθήκαμε όρθιοι, αγωνιστήκαμε, παλέψαμε και τελικά προστατεύσαμε την κοινωνία».

Πιο συγκριμενα ο κ. Κικίλιας μίλησε για το εμβληματικό πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ στην Πολιτική Προστασιά που υλοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ «το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα για την προστασία των πολιτών και της χώρας. Υπενθυμίζω ότι εμείς φέραμε drones να πετάνε πάνω από τα βουνά, τα δάση και τα νησιά μας, αλλάζοντας ριζικά το δόγμα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Τώρα, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα, υλοποιούμε με ταχείς ρυθμούς το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ 2 και σύντομα θα έχουμε ένα υπεσύγχρονο Κέντρο Επιχειρήσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, πλοία και καταδιωκτικά σκάφη όλων των τύπων, σένοσρες, drones κ.α., ενώ ταυτόχρονα προχωράμε σε νέες προσλήψεις λιμενικών μας. Στα νησιά μας, τρέχουμε έργα λιμενικών υποδομών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, σε λιμάνια, λιμενοβραχίονες, αγκυροβόλια, μαρίνες.

Το όραμά μας είναι η στροφή των παιδιών μας στα επαγγέλματα της θάλασσας, στα επαγγέλματα αυτά με τα οποία κάποτε η Ελλάδα μεγαλούργησε.»

Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια αναγνωρίζεται από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, καθώς η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει καθημερινά με πράξεις ότι αποτελεί δύναμη σταθερότητας, προόδου και ευθύνης.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η παράταξη οφείλει να παραμείνει βαθιά συνδεδεμένη με την κοινωνία, σημειώνοντας πως «το να συνομιλούμε με τον λαό στη γλώσσα του δεν είναι τεχνική επικοινωνίας, αλλά προϋπόθεση πολιτικής ηγεμονίας». Υπογράμμισε ακόμη ότι η ανάγκη προσαρμογής στο νέο και στις απαιτήσεις της εποχής δεν μπορεί να γίνεται με όρους εντυπωσιασμού ούτε να υποκαθιστά την πολιτική ταυτότητα και την ιδεολογική ψυχή της παράταξης.

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας ανέδειξε την ανάγκη διαμόρφωσης μιας πολιτικής που θα δίνει πραγματική προοπτική στους νέους ανθρώπους και στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα του μέλλοντος πρέπει να είναι ισχυρότερη οικονομικά, αλλά και μεγαλύτερη σε αυτοπεποίθηση, κοινωνική συνοχή και εθνική συνείδηση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «χρειαζόμαστε μια πολιτική που να επιτρέπει στο παιδί του εργάτη, του αγρότη, του μικρομεσαίου και του ελεύθερου επαγγελματία να προχωρά μπροστά όχι επειδή ανήκει σε μηχανισμούς, αλλά επειδή αξίζει», προσθέτοντας ότι «η δημοκρατία δεν είναι σύστημα αναπαραγωγής ελίτ, αλλά δυνατότητα κοινωνικής ανόδου μέσα από την προσπάθεια».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπογράμμισε ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τους ανθρώπους και όχι τους αριθμούς, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία αναζητά πολιτικές με αξίες, ήθος, τιμιότητα, αίσθηση καθήκοντος, σεβασμό στον νόμο, εθνική συνείδηση και κοινωνική ευθύνη.

Ααφέρθηκε ακόμη στις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής και της παράταξης, δίνοντας έμφαση:

* στην υπεράσπιση των θεσμών και στην εφαρμογή του νόμου,

* στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέου πλούτου,

* στις πολιτικές δίκαιης διανομής και κοινωνικής συνοχής,

* στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών,

* στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και των νέων ανθρώπων,

* στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος,

* στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στα κοινωνικά αγαθά,

* καθώς και στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής Ελλάδας σε κάθε περιοχή της χώρας, «από την Αλεξανδρούπολη έως τη Γαύδο και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός κάλεσε στελέχη, μέλη και κοινωνία να δώσουν ενωμένοι τη μάχη για μια νέα μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο, όπως είπε, «να δυναμώσουμε ξανά τη φλόγα της ελπίδας στις καρδιές των ανθρώπων και να δώσουμε προοπτική στη χώρα και στα παιδιά μας».

Ακολουθεί αναλυτικά η ομιλία του Υπουργού:

«Από το λαϊκό κόμμα του Τσαλδάρη στο Συναγερμό του Παπάγου, στην ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή κι από εκεί στην Νέα Δημοκρατία, την φιλελεύθερη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, την λαϊκή του Μιλτιάδη Εβερτ, την αντιδιαπλεκόμενη του Κώστα Καραμανλή, την Πατριωτική του Αντώνη Σαμαρά ως την σημερινη, τη μεταρρυθμιστική του Κυριάκου Μητσοτάκη – αγωνίστηκαν γενεές, έδωσαν ιδεολογικές μάχες στελέχη και μέλη μας, πίστεψαν, ακολούθησαν και στήριξαν εκατομμύρια Έλληνες με ενθουσιασμό και εναπόθεσαν τις ελπίδες και τα όνειρα τους σε εμάς.

Πετύχαμε πολλά. Επιβιώσαμε 52 χρόνια στη μεταπολίτευση και, εν έτει 2026, παραμένουμε το μοναδικό μεγάλο κόμμα με διαχρονική παρουσία και συνείδηση ευθύνης απέναντι στην πατρίδα. Εμεις ειμαστε η λυση στα προβληματα της χώρας, και το αποδεικνυουμε καθημερινα με πράξεις!

Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, φίλες και φίλοι ήταν πολλοί. Πανδημία, καταστροφικές πυρκαγιές, πλημμύρες, πόλεμοι, γεωπολιτικές εντάσεις. Όμως σταθήκαμε όρθιοι. Αγωνιστήκαμε, παλέψαμε, ματώσαμε. Και τελικά προστατεύσαμε, με όλες μας τις δυνάμεις, την κοινωνία.

Στην Πολιτική Προστασία υλοποιήσαμε σε χρόνο ρεκόρ το ΑΙΓΙΣ, το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα για την προστασία των πολιτών και της χώρας. Υπενθυμίζω ότι εμείς φέραμε drones να πετάνε πάνω από τα βουνά, τα δάση και τα νησιά μας, αλλάζοντας ριζικά το δόγμα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Τώρα, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα, υλοποιούμε με ταχείς ρυθμούς το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ 2 και σύντομα θα έχουμε ένα υπεσύγχρονο Κέντρο Επιχειρήσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, πλοία και καταδιωκτικά σκάφη όλων των τύπων, σένοσρες, drones κ.α., ενώ ταυτόχρονα προχωράμε σε νέες προσλήψεις λιμενικών μας. Στα νησιά μας, τρέχουμε έργα λιμενικών υποδομών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, σε λιμάνια, λιμενοβραχίονες, αγκυροβόλια, μαρίνες.

Το όραμά μας είναι η στροφή των παιδιών μας στα επαγγέλματα της θάλασσας, στα επαγγέλματα αυτά με τα οποία κάποτε η Ελλάδα μεγαλούργησε.

Αυτό το πιστώνεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και ο καθένας χωριστα που αγωνιζεται για την προοδο και την ευημερια μεσα από τις γραμμές μας, και η ανταμοιβη του είναι ότι αυτό το αναγνωρίζει το συνολο της ελληνικης κοινωνίας, ανεξάρτητα από κομματικες πεποιθησεις. Παλευουμε για μια καλυτερη Ελλαδα, και το κάνουμε με αξιοπρέπεια, ανιδιοτέλεια και γνωση.

Κυρίες και κύριοι, από τη μία η ταυτότητα της παράταξής μας —όπως διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες— δεν μπορεί και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν.

Οι αξίες μας, οι βάσεις και τα θεμέλιά μας είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης. Είναι αυτά που συγκροτούν το κοινωνικό μας μέτωπο.

Παράταξη, χώρα, έθνος. Έννοιες αδιαπραγμάτευτες. Κάνεις και τίποτα δεν μπορει να τις αγνοησει, κανείς και τίποτε δεν μπορει να τις γκριζάρει. Είναι καθαρές, και αδιαπραγμάτευτες. Αποτελούν το ιστορικό και εθνικό μας θεμέλιο.

Η ανάγκη να συνομιλήσουμε με το νέο, να το κατανοήσουμε και να το ενσωματώσουμε, είναι υπαρκτή. Όμως δεν μπορεί να γίνει με όρους εντυπωσιασμού. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ταυτότητά μας — το θεμέλιο του πολιτικού μας οικοδομήματος, την ίδια μας την πολιτική ψυχή.

Είμαστε μια παράταξη εθνική, πατριωτική, δημοκρατική, φιλελεύθερη. Ταυτόχρονα όμως λαϊκή, μεταρρυθμιστική, σύγχρονη και ανοιχτή στον κόσμο. Νεωτερική και παραδοσιακή μαζί.

Έτσι υπάρχουμε: ως Έλληνες πρώτα και ως νεοδημοκράτες μετά.

Από την άλλη, η εποχή μας φίλες και φίλοι είναι σκληρή, ρεαλιστική, αδυσώπητη. Δεν αγαπά τα όνειρα. Αγαπά τους δείκτες, ενδεχομένως και τους αριθμούς.

Όμως εμείς δεν μπήκαμε στην πολιτική μόνο για τα μαθηματικά. Μπήκαμε στην πολιτική για τους ανθρώπους. Και για αυτό σε στιγμές σαν τη σημερινή έχουμε χρέος να τολμήσουμε κάτι που η εποχή μας σχεδόν φοβάται: Να σκεφτούμε ξανά από την αρχή.

Πώς θέλουμε να είναι η Ελλάδα του 2050, πώς θέλουμε να είναι η κοινωνία μας, πώς θέλουμε να είναι η παράταξή μας, πώς θέλουμε να παραδώσουμε την πατρίδα μας στην επόμενη γενιά.

Και η σκέψη που μου έρχεται είναι μία: Να παραδώσουμε μια Ελλάδα μεγαλύτερη. Όχι μόνο ισχυρότερη οικονομικά, αλλά μεγαλύτερη σε αυτοπεποίθηση, σε ταυτότητα και σε κοινωνική συνοχή. Γιατί ο ελληνισμός υπήρξε πάντα δύναμη πολιτισμού, μνήμης, πίστης και συνέχειας. Για αυτό χρειαζόμαστε μια πολιτική που να ξαναδίνει νόημα, που να δημιουργεί προοπτική, που να επιβραβεύει την αξία, που να επιτρέπει στο παιδί του εργάτη, του αγρότη, του μικρομεσαίου, του ελεύθερου επαγγελματία να προχωρά μπροστά. Όχι επειδή ανήκει σε μηχανισμούς, αλλά επειδή αξίζει.

Γιατί η δημοκρατία δεν είναι σύστημα αναπαραγωγής ελίτ, είναι δυνατότητα κοινωνικής ανόδου μέσα από την προσπάθεια. Και αυτό προϋποθέτει αξίες, ήθος, τιμιότητα, αίσθηση καθήκοντος, σεβασμό στο νόμο, εθνική συνείδηση, κοινωνική ευθύνη.

Ο λαός δεν είναι αναλυτής. Όμως έχει ένστικτο. Διαισθάνεται. Και τελικά κρίνει.

Το να συνομιλούμε με τον λαό στη γλώσσα του δεν είναι τεχνική επικοινωνίας. Είναι προϋπόθεση πολιτικής ηγεμονίας. Είναι στοιχείο που καθορίζει τη διάρκεια, το βάθος και την ποιότητα της σχέσης μας με την κοινωνία.

-Η υπεράσπιση των θεσμών,

-η μάχη για την εφαρμογή του νόμου,

-οι πολιτικές για την οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγή νέων πόρων,

-οι πολιτικές δίκαιης διανομής ,

-ο τρόπος άσκησης της εξουσίας με σεβασμό στον πολίτη,

-η εμπέδωση της ασφάλειας των πολιτών,

-η ενδυνάμωση και στήριξη της ελληνικής οικογένειας,

-η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στα κοινωνικά αγαθά

-Η στήριξη των νέων ανθρώπων και η αντιμετώπιση του δημογραφικού

-Η ανασυγκρότηση της παραγωγικής Ελλάδας σε κάθε πόλη, σε κάθε χωρίο, σε κάθε νησί. Από την Αλεξανδρούπολη έως τη Γαύδο και από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο.

Όλα αυτά αποκτούν ουσιαστικό νόημα μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο: τη συλλογική μοίρα.

Μια μοίρα που καθιστά τον Έλληνα περήφανο μέτοχο της κοινότητας, μέσα από τη δική του προσωπική διαδρομή.

Γι’ αυτό η ταυτότητα ήταν, είναι και θα παραμείνει το πρώτο και το τελευταίο μέτωπο κάθε πολιτικής σύγκρουσης.

Ελάτε όλοι μαζί να δυναμώσουμε την παράταξή μας, να φουντώσουμε ξανά τη φλόγα της ελπίδας στις καρδιές των ανθρώπων. Η ώρα της μάχης έρχεται. Πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης, στελέχη, κόσμος και κοινωνία, όλοι μαζί πάμε να δώσουμε μια μεγάλη νίκη στη Νέα Δημοκρατία και προοπτική στη χώρα μας και στα παιδιά μας».