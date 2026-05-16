Και μόνο το σύνθημα – «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» – που επέλεξε η γαλάζια ηγεσία χαράζει την προεκλογική τροχιά του κόμματος. Μπορεί η ΝΔ να επέστρεψε από χθες στους χώρους του Metropolitan Expo για ένα καθαρά κομματικό τριήμερο, ωστόσο τα μηνύματα που έως την Κυριακή θα εκπεμφθούν, ευθέως ή πλαγίως, σχηματοποιούν ουσιαστικά τα εκλογικά διλήμματα, καθορίζοντας την πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ στην πορεία μέχρι τις εθνικές εκλογές. Σε αυτή την κατεύθυνση και οι παρεμβάσεις του Μητσοτάκη στην έναρξη και στη λήξη του 16ου συνεδρίου: με προτάγματα μιας τρίτης τετραετίας, με συγκρίσεις και κριτική έναντι της αντιπολίτευσης, με σινιάλα προς ένα ευρύτερο – πέρα από το στενά κομματικό – ακροατήριο.

Η φθορά της επταετίας και το άρωμα των σκανδάλων

Εξάλλου δεν είναι μόνο οι εσωκομματικές αναταράξεις, η αποστασιοποίηση πρώην και νυν στελεχών από επιλογές της ηγεσίας και η απογοήτευση μερίδας δεξιών ψηφοφόρων, αλλά επιπλέον το κυβερνών κόμμα έχει να διαχειριστεί επίμονες πιέσεις από τη φθορά της επταετίας και από υποθέσεις – σκάνδαλα που βαραίνουν ευρύτερα το κλίμα. Εξού και βασικός στόχος του Μητσοτάκη είναι το συνέδριο να λειτουργήσει ως εφαλτήριο εκλογικής ετοιμότητας και ως βήμα συσπείρωσης, με σαφές κάλεσμα συστράτευσης προς εκείνους με τους οποίους η παράταξη «συναντήθηκε» το 2019 και το 2023. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα τριήμερο – ακροβασία ανάμεσα στην ανάγκη να υπάρχει γαλάζια συνοχή και στην ανάγκη να εξελίσσεται ο εσωκομματικός διάλογος.

Εξού και η απόφαση του Μητσοτάκη για απαντήσεις κόντρα στις φωνές αμφισβήτησης της ενότητας της ΝΔ καθώς και οι αναφορές του στην ταυτότητα της ΝΔ – τα πολιτικοϊδεολογικά χαρακτηριστικά της. «Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους. Είμαι δίπλα σας, στην πρώτη γραμμή» είπε, τονίζοντας ότι η ΝΔ «κατάφερε να εξελιχθεί σε ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό».

Εκτός από τον προδιαγεγραμμένο απολογισμό της γαλάζιας επταετίας («το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» θα είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο» είπε), όλοι περίμεναν από τον Πρωθυπουργό να θέσει το πλαίσιο για τη διεκδίκηση τρίτης συνεχόμενης θητείας, επισημαίνοντας την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει εναλλακτική πρόταση, αλλά κυρίως επιμένοντας στη σημασία της «πολιτικής ομαλότητας» και της παραμονής της χώρας σε «αναπτυξιακή τροχιά», με δεσμεύσεις για συνέχιση των φοροαπαλλαγών.

«Ροκανίζει το εισόδημα η ακρίβεια, είναι παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών» σημείωσε.

Για την αντιπολίτευση είπε, με σαφείς αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, αν και χωρίς να τους κατονομάσει, ότι «απέναντί μας έχουμε ένα πολύχρωμο μέτωπο που πάντα λέει «όχι» σε όλα και, τελικά, «ναι» στο τίποτα».

Προεξοφλούνταν επίσης οι αναφορές στη σύνθετη διεθνή συγκυρία – γεωπολιτικά, ενεργειακά, οικονομικά –, με δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης εξακολουθεί να κινείται με αφήγημα «σταθερότητας».

Στο ερώτημα «γιατί διεκδικούμε μία τρίτη τετραετία;», κατά τον Μητσοτάκη, η απάντηση είναι «για να μη γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω (…) να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε – τις επιτυχίες, αλλά και τα λάθη μας».

Γαλάζιες «πλατφόρμες» και λεπτές ισορροπίες

Η φετινή επιστροφή της ΝΔ στο Metro­politan Expo έχει χαρακτηριστικά που θα καθορίσουν το πώς θα αναδιαμορφωθούν οι συνθήκες στις τάξεις της ΝΔ καθ’ οδόν προς τις εθνικές κάλπες. Διότι σε αυτό το συνέδριο υπάρχουν στελέχη που προτίθενται να παρουσιάσουν με σαφήνεια τις δικές τους «πλατφόρμες», ενώ είναι το πρώτο που πραγματοποιείται με απόντες τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Και, εκτός από προεκλογικό καθώς δεν θα υπάρξει άλλο μέχρι τις εκλογές ακόμα κι αν οι κάλπες στηθούν το 2027, είναι εκλογικό για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής η οποία με τη σειρά της θα αναδείξει τον γραμματέα της ΝΔ (από τη δεξαμενή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπως έχουν γράψει «ΤΑ ΝΕΑ») στις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Αφού σηκώθηκε η αυλαία με βίντεο στο οποίο μιλούσαν οι σύνεδροι και περιλάμβανε μόνο τον ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον νυν Πρωθυπουργό και όχι πρώην αρχηγούς του κόμματος, πραγματοποιούνται σήμερα οι ομιλίες συνέδρων κι εκείνες των κορυφαίων στελεχών σε θεματικές ενότητες («Ισχυρή Ελλάδα», «Σύγχρονο κράτος για όλους» κ.λπ.) και ένα πάνελ με τον Μητσοτάκη για την τεχνητή νοημοσύνη.

Στους προσκεκλημένους είναι ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ (με ομιλίες σήμερα), η γενική γραμματέας του ΕΛΚ Ντολόρες Μοντσεράτ και η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Αννίτα Δημητρίου (με παρεμβάσεις την Κυριακή) και με βιντεοσκοπημένα μηνύματα ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και η Ρομπέρτα Μέτσολα.