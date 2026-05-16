Ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια και αυστηρότερα μέτρα για την ασφάλεια στους δημόσιους χώρους προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5». Ο υπουργός αναφέρθηκε στα πρόσφατα επεισόδια των φοιτητικών εκλογών, επισημαίνοντας ότι «δεν αποτελούν καθημερινό φαινόμενο», αλλά «πρέπει να τελειώνουν». Παράλληλα, παρουσίασε παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια, την οδική ασφάλεια, το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασιμάτη, ο υπουργός χαρακτήρισε τα επεισόδια «μεμονωμένα», τονίζοντας ότι προήλθαν από συγκρούσεις μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων. Επανέλαβε την ανάγκη για ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα ιδρύματα.

«Δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία. Χρειάζεται ασφάλεια στα πανεπιστήμια», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «δεν υπάρχουν καταλήψεις πουθενά στην Ελλάδα». Ειδική αναφορά έκανε στο ΕΜΠ, το οποίο, όπως είπε, διαθέτει κάμερες και αποτελεί «έναν σύγχρονο χώρο όπου διδάσκοντες και φοιτητές μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια».

Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, προβλέποντας «πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους» και αυστηρούς κανόνες για τους ενήλικες χρήστες. «Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση», σημείωσε.

Το νομοσχέδιο, όπως εξήγησε, θα προβλέπει ειδική σήμανση και αριθμό αναγνώρισης για κάθε πατίνι, ενώ οι δήμοι θα μπορούν να καθορίζουν τον μέγιστο αριθμό οχημάτων ανά περιοχή. «Δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά μάρτυρες τραυματισμών παιδιών», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «τα πατίνια χωρίς περιορισμούς είναι επικίνδυνα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πεζούς».

Απαγόρευση στις «γουρούνες» και μηδενική ανοχή στα τροχαία

Αναφερόμενος στα τροχαία ατυχήματα στα νησιά, ο υπουργός έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής για τη μη χρήση κράνους. «Δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα», είπε, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα», χαρακτηρίζοντας τις «γουρούνες» «πολύ επικίνδυνες».

Σχέδιο «Κόμβος» για την κυκλοφορία στην Αθήνα

Για το κυκλοφοριακό στην πρωτεύουσα, ο υπουργός παρουσίασε το σχέδιο «Κόμβος», που περιλαμβάνει περίπου 150 αστυνομικούς, χρήση drones και ζωντανή διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων. «Στόχος είναι η επιτάχυνση της κίνησης και η αποσυμφόρηση βασικών αξόνων», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι «ο Κηφισός είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο παράνομο παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας. «Το φαινόμενο κάποιος να παρκάρει στη Σόλωνος και να ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους είναι απαράδεκτο», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Τροχαία πραγματοποιεί καθημερινά ελέγχους και ζήτησε μεγαλύτερη συμμετοχή των δημοτικών αστυνομιών.

Επιχειρησιακό σχέδιο για την εγκληματικότητα

Αναφερόμενος στα πρόσφατα επεισόδια σε οικισμούς Ρομά και τον τραυματισμό αστυνομικών, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για «μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εδώ και μήνες.

«Δεν στοχοποιούμε κανέναν, αλλά η εγκληματικότητα είναι ξεχωριστό ζήτημα», δήλωσε, περιγράφοντας εικόνες ακραίας υποβάθμισης στους οικισμούς. Όπως ανέφερε, σε πολλές περιοχές υπάρχουν μόνιμες αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πραγματοποιούνται καθημερινές επιχειρήσεις για όπλα, ναρκωτικά και ρευματοκλοπές.

«Έχω βάλει στόχο οι περιοχές αυτές να λειτουργούν όπως κάθε γειτονιά της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να παραμείνουν θύλακες εγκληματικότητας», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι με τη νέα νομοθεσία «όποιος υποτροπιάζει σε κακούργημα θα φυλακίζεται».