Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Αν νιώθετε αναποφάσιστοι για σχεδόν τα πάντα, είναι φυσιολογικό όταν δεν ξέρετε αν πρέπει να ακολουθήσετε το μυαλό ή την καρδιά σας. Αν επιδιώκετε μεγαλύτερη αναγνώριση, κάντε πράξεις που θα στρέψουν τα βλέμματα επάνω σας. Έτσι θα κερδίσετε την εύνοια σημαντικών προσώπων από διαφορετικούς χώρους.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Οι πλανητικές επιρροές σας χαρίζουν ηρεμία σήμερα. Αν θέλετε να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις, προτιμήστε τη συντροφιά ανθρώπων που σας κάνουν να αισθάνεστε ευχάριστα. Οι κόποι σας για ένα θέμα που δουλέψατε μεθοδικά θα αναγνωριστούν και θα δεχθείτε συγχαρητήρια.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Εντάσεις μπορεί να προκύψουν στις φιλικές σας σχέσεις εξαιτίας οικονομικών ή συναισθηματικών θεμάτων. Πριν πείτε λόγια που ίσως μετανιώσετε, εξετάστε σε βάθος τις αιτίες των προβλημάτων και επιδιώξτε άμεσες λύσεις. Αν χρειαστεί, γίνετε αυστηροί τόσο με τους άλλους όσο και με τον εαυτό σας.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Οι συνεργάτες ή οι φίλοι σας μπορεί να φανούν ενοχλητικοί σήμερα, ίσως λόγω αλαζονικής συμπεριφοράς. Αντιλαμβάνεστε τα συναισθήματά τους, αλλά κάποιες υπερβολές δοκιμάζουν τα όριά σας. Μην παίρνετε πολύ στα σοβαρά όσα λέγονται εν είδει αστείου.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Μην επιχειρήσετε να συμφιλιώσετε δύο φίλους ή συνεργάτες που διαφωνούν, γιατί θα βρεθείτε στη μέση και θα βγείτε χαμένοι. Οι απαιτήσεις των άλλων θα είναι πολλές και δύσκολες να ικανοποιηθούν. Αν νιώθετε συναισθηματικά φορτισμένοι, κάντε ένα διάλειμμα για να χαλαρώσετε.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Προσπαθείτε να ισορροπήσετε ανάμεσα σε υποχρεώσεις και ευχαρίστηση; Τα αποτελέσματα δεν θα είναι όπως τα περιμένετε. Οι ιδιοτροπίες σας μπορεί να σας κάνουν δύστροπους, όμως έχετε δικαιολογία, καθώς η Αφροδίτη βρίσκεται σε αντίθεση με το ζώδιό σας.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Έχετε έντονα συναισθήματα για πολλούς ανθρώπους, αλλά τα κρατάτε για τον εαυτό σας. Ακόμη και όσοι σας γνωρίζουν καλά θα δυσκολευτούν να καταλάβουν τι σκέφτεστε. Από το απόγευμα και μετά, ωστόσο, θα δεχθείτε ενδιαφέρουσες προτάσεις που αξίζει να εξετάσετε.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Μην αφήνετε τα συναισθήματα να σας παρασύρουν. Δείξτε ειλικρίνεια για όσα νιώθετε πραγματικά. Μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να ανανεώσετε τον χώρο σας, αλλά προσέξτε τις σπατάλες για να μη μείνετε χωρίς χρήματα. Αποφύγετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Κρατήστε τα συναισθήματά σας υπό έλεγχο για να μη χάσετε τη λογική σας. Η σημερινή μέρα ενδέχεται να φέρει σύγχυση στις συζητήσεις σας, καθώς μιλάτε για πολλά ασήμαντα πράγματα. Ξεκαθαρίστε τις προτεραιότητές σας και επικεντρωθείτε σε όσα έχουν πραγματική αξία.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Παρότι η Σελήνη σας ευνοεί, οι άμυνές σας απέναντι στα προβλήματα είναι χαμηλές. Μάθετε να προστατεύετε καλύτερα τον εαυτό σας. Τα ενδιαφέροντά σας αλλάζουν γρήγορα και αυτό μπορεί να σας κουράσει. Ζητήστε στήριξη από τους φίλους σας στα δύσκολα.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Οι συζητήσεις με άτομα με τα οποία έχετε διαφορές δεν θα είναι εύκολες σήμερα. Δεν είναι κατάλληλη μέρα για ομαδικές εργασίες, καθώς ο καθένας κινείται με διαφορετικό ρυθμό. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για να δείξετε την αξία και τις ικανότητές σας.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Αν νιώθετε έλλειψη ενέργειας και διάθεσης, κάντε ένα μικρό διάλειμμα από τις υποχρεώσεις σας. Είναι η στιγμή να ξεκαθαρίσετε ποιοι φίλοι αξίζει να μείνουν κοντά σας και μπορούν να σας στηρίξουν ουσιαστικά στις δυσκολίες.