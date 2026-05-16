Η Σκωτία βρίσκεται σε κατάσταση έντασης με φόντο την κορύφωση του πρωταθλήματος, καθώς η Χαρτς και η Σέλτικ παίζουν το μεσημέρι του Σαββάτου (14:30, Cosmote Sport 3HD) για τον τίτλο σε ένα ματς που έχει ήδη φορτιστεί επικοινωνιακά μετά τα γεγονότα της προηγούμενης αγωνιστικής.

Το σκηνικό έχει βαρέσει… κόκκινο μετά το αμφιλεγόμενο πέναλτι στο 99ο λεπτό της αναμέτρησης Μάδεργουελ – Σέλτικ, μια φάση που συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και έχει φέρει στο επίκεντρο τη Σκωτσέζικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

CORRUPTION IN SCOTLAND❌🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 CELTIC HAVE JUST BEEN GIVEN A PENALTY IN THE 93RD MINUTE FOR THIS?!😡🤬 Heartbreaking for Hearts💔 pic.twitter.com/B79pMZtsl2 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 13, 2026

Ο διαιτητής Τζον Μπίτον, όπως και μέλη της οικογένειάς του, τέθηκαν υπό αστυνομική προστασία, καθώς προσωπικά του στοιχεία φέρεται να διέρρευσαν στο διαδίκτυο, δημιουργώντας σοβαρή ανησυχία για την ασφάλεια των διαιτητών στο σκωτσέζικο ποδόσφαιρο.

Η επίμαχη φάση ήρθε στις καθυστερήσεις, όταν ο Μπίτον καταλόγισε πέναλτι μέσω VAR για πιθανό χέρι, απόφαση που έκρινε ουσιαστικά το παιχνίδι υπέρ της Σέλτικ και διατήρησε ζωντανή τη μάχη του τίτλου μέχρι το τελευταίο «ραντεβού» της χρονιάς.

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και ιδιαίτερα σκληρές. Ο προπονητής της Χαρτς, Ντέρεκ ΜακΊνες, χαρακτήρισε την απόφαση «απαράδεκτη», ενώ ο τεχνικός της Μάδεργουελ, Γενς Μπέρθελ Άσκου, έκανε λόγο για «ντροπιαστική στιγμή για το ποδόσφαιρο». Παρέμβαση υπήρξε και από τον Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος σχολίασε ότι πρόκειται για «τη χειρότερη απόφαση VAR όλων των εποχών».

Η Σκωτσέζικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απάντησε με αυστηρή ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Όπως τονίζεται, η τοξικότητα γύρω από τη διαιτησία έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον πίεσης και κινδύνου, ενώ η στοχοποίηση των διαιτητών πλέον ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία υπογράμμισε ότι τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού, όμως δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό οι διαιτητές να απειλούνται ή να φοβούνται για την προσωπική τους ασφάλεια. Η διαρροή των στοιχείων του Μπίτον χαρακτηρίστηκε «κόκκινη γραμμή», με τη Σκωτσέζικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να προαναγγέλλει αυστηρότερα μέτρα προστασίας ενόψει της κρίσιμης τελευταίας αγωνιστικής όπου Χαρτς και Σέλτικ διεκδικούν τον τίτλο.