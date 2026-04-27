Έντονη δράση και ξεκάθαρα μηνύματα από τα NBA Play-Offs, με ομάδες να πλησιάζουν στην πρόκριση και άλλες να παλεύουν να μείνουν «ζωντανές».

Οι Μπόστον Σέλτικς κυριάρχησαν απέναντι στους Φιλαδέλφεια Σίξερς με το εμφατικό 128-96, παίρνοντας προβάδισμα 3-1 στη σειρά. Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 32 πόντους και ο Τζέισον Τέιτουμ που άγγιξε το triple-double (30 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 11 ασίστ). Από πλευράς Σίξερς, ο Τζοέλ Εμπίντ είχε 26 πόντους, ενώ ο Τάιρις Μάξι πρόσθεσε 22.

Οι Χιούστον Ρόκετς αρνήθηκαν να… παραδοθούν, επικρατώντας 115-96 των Λος Άντζελες Λέικερς και μειώνοντας σε 3-1. Ο Άμεν Τόμσον με 23 πόντους και ο Τάρι Ίσον με 20 οδήγησαν τους νικητές, με τον Αλπερέν Σενγκούν να προσθέτει 19. Για τους Λέικερς, ο ΝτιΆντρε Έιτον είχε 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έμεινε χαμηλά με 10 πόντους και 9 ασίστ.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς βρίσκονται μία ανάσα από την πρόκριση, μετά τη νίκη με 114-93 στην έδρα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς για το 3-1 στη σειρά. Ο ΝτιΆρον Φοξ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 28 πόντους, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε double-double (27 πόντοι, 11 ριμπάουντ). Για το Πόρτλαντ ξεχώρισε ο Ντένι Αβντίγια με 26 πόντους.

Τέλος, οι Τορόντο Ράπτορς έφεραν τη σειρά στα ίσια (2-2) απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, επικρατώντας 93-89 σε ένα παιχνίδι θρίλερ. Οι Σκότι Μπαρνς και Μπράντον Ίνγκραμ είχαν από 23 πόντους, ενώ για το Κλίβελαντ ο Ντόνοβαν Μίτσελ πάλεψε με 20 πόντους.