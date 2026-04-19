Ο Ναντίρ Χιφί δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με το μέλλον του. Ο 23χρονος γκαρντ της Παρί, που αποτέλεσε μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις της φετινής EuroLeague, έχει ήδη χαράξει την πορεία που θέλει να ακολουθήσει.

Παρά τη μέτρια συνολικά εικόνα της ομάδας του, ο Γάλλος ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του, κερδίζοντας το βραβείο του rising star στην πρώτη του σεζόν στη διοργάνωση. Ολοκλήρωσε την φετινή κανονική περίοδο με 18.9 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ κατά μέσο όρο, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στους σκόρερ, πίσω μόνο από τους Σάσα Βεζένκοφ και Κέντρικ Ναν.

Παρότι το όνομά του έχει συνδεθεί με αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως το μεγάλο του όνειρο βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε δηλώσεις του στη γαλλική «Le Parisien», τόνισε ότι αισθάνεται έτοιμος για το επόμενο βήμα, βάζοντας ως ξεκάθαρο στόχο το NBA.

Οι δηλώσεις του Ναντίρ Χιφί

«Δεν είναι μυστικό, νιώθω έτοιμος. Ελπίζω να έχω μια ευκαιρία το συντομότερο δυνατό αυτό το καλοκαίρι. Δεν μπορώ πλέον να δηλώσω συμμετοχή στο Draft, αλλά ελπίζω σε ένα συμβόλαιο ελεύθερου παίκτη. Δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα – το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω να αποδεικνύω την αξία μου στο γήπεδο. Ξέρω ότι έχω έντονο ενδιαφέρον και για την Ευρώπη, αλλά έχω ακόμα συμβόλαιο με την Παρί. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή η μόνη μου επιλογή είναι το NBA».