Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχοντας ακόμη ανοιχτό το θέμα της συμμετοχής του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο διεθνής γκαρντ, η απουσία του οποίου ήταν αισθητή στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, εξακολουθεί να ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας και καταβάλλει προσπάθεια ώστε να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση της Παρασκευής (5/6, 21:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν πραγματοποίησαν προπόνηση υψηλής έντασης την Πέμπτη, γεγονός που δεν επέτρεψε να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την αγωνιστική ετοιμότητα του παίκτη.

Ως εκ τούτου, η τελική απόφαση για το αν ο Ντόρσεϊ θα μπορέσει να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στο Game 2 αναμένεται να ληφθεί λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, με τους ανθρώπους της ομάδας να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή.