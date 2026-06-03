Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 82-76 απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL και έκανε το πρώτο βήμα για το 1-0 στη σειρά.

Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και αποτέλεσε σταθερή επιθετική λύση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Σημαντική στιγμή του ματς ήταν και το κρίσιμο τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ, που βοήθησε τον Ολυμπιακό να «ανασάνει» σε καθοριστικό σημείο.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, o Όσμαν είχε 23 πόντους και ο Ναν 20.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: