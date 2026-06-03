Στο φινάλε του παιχνιδιού; Έκανε ένα παράπονο για ένα φάουλ που δόθηκε στον Εβάν Φουρνιέ. Γενικά όμως ο Εργκίν Αταμάν έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και έδειξε ήρεμος. Στη συνέντευξη Τύπου; Καμία σχέση.

Ο Τούρκος προπονητής είχε προφανώς αποφασίσει να πει ότι ήθελε και να αποχωρήσει δίχως να δεχτεί ερωτήσεις. Κάνοντας ξεκάθαρη αναφορά στη διαιτησία του πρώτου τελικού. Και δη στον αριθμό των βολών που εκτέλεσαν οι δύο ομάδες.

«Ξέρετε στην Τουρκία έχουμε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές (σ.σ μάλλον σίριαλ ήθελε να πει). Και κάποιες τις βλέπετε και εδώ. Έτσι είναι και οι τελικοί. Σαν αυτές» προλόγισε. Και υποστήριξε ότι ο πρώτος τελικός ήταν «οι βολές: 29-5. Και έπειτα να γράφουν τα media στην Ελλάδα και την Σερβία ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη».