Η αστοχία και η ένταση του αγώνα φάνηκαν από νωρίς, με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο και τις επιθέσεις να μην βρίσκουν εύκολα ρυθμό.

Μια χαρακτηριστική φάση προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, ο οποίος έμεινε εμφανώς έκπληκτος με την εξέλιξη της φάσης.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκλεψε την μπάλα από την επίθεση του Ολυμπιακού και βρέθηκε ολομόναχος στον αιφνιδιασμό, έχοντας την ευκαιρία για εύκολο καλάθι.

Ωστόσο, ο Αμερικανός επέλεξε άμεσα το σουτ από την περιφέρεια, χωρίς να εκμεταλλευτεί πλήρως την κατάσταση, με την προσπάθειά του να καταλήγει άστοχη. Η αντίδρασή του, αλλά και το «πάγωμα» του Αταμάν στον πάγκο, έγιναν από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του αγώνα στα πρώτα λεπτά