Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Επική αντίδραση του Αταμάν σε άστοχο σουτ του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (vid)
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Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη της στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL. Οι ερυθρόλευκοι μετά την κατάκτηση της EuroLeague απέκλεισαν την ΑΕΚ με «σκούπα» στους ημιτελικούς, ενώ οι πράσινοι νίκησαν με 2-0 τον ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις της αναμέτρησης
Ο κορυφαίος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται στη Μύκονο για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ του νησιού. Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα και φέτος φαίνεται πως επέλεξε ξανά τη Μύκονο ως προορισμό για στιγμές χαλάρωσης. Η άφιξή του έγινε γνωστή μετά την […]
Η εποχή Βασίλη Σπανούλη στον Άρη ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς η ανακοίνωση της πρόσληψής του προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας. Λίγα λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με τον Kill Bill για τα επόμενα 3+2 χρόνια, το site της ΚΑΕ Άρης «έπεσε» λόγω της μαζικής επισκεψιμότητας, δείγμα της προσμονής που υπήρχε για […]
Ο 43χρόνος έγινε... ιππότης και σήκωσε το Εξκάλιμπερ
Δύο ώρες πριν το τζάμπολ του Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, έφτασαν στο γήπεδο οι διαιτητές της αναμέτρησης. Το παιχνίδι (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) θα διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας.