Για τη μεγάλη πρόκληση των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό μίλησε ο Εργκίν Αταμάν, μία ημέρα πριν από το πρώτο τζάμπολ της σειράς στο ΣΕΦ (3/6, 21:00).

Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη σημασία της συγκέντρωσης και της διαχείρισης των λεπτομερειών σε μια σειρά υψηλής έντασης, όπως αυτή που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Παράλληλα, τόνισε πως οι τελικοί αποτελούν πάντα ένα ξεχωριστό κομμάτι της σεζόν, όπου η φόρμα και τα προηγούμενα αποτελέσματα παύουν να παίζουν τον ίδιο καθοριστικό ρόλο, καθώς η πίεση και η πνευματική ετοιμότητα αποκτούν κυρίαρχη σημασία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

“Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, επειδή έχουν κάνει σπουδαία σεζόν. Έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή, παίζουν σπουδαίο μπάσκετ.

Όταν παίξαμε στο Κύπελλο με πλήρη ρόστερ πήραμε μία καθαρή νίκη. Τώρα είναι ένας καινούργιος τελικός, ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Είδαμε στη EuroLeague, όταν οι δαιτητές είναι δίκαιοι και δεν ενδιαφέρονται για την ατμόσφαιρα, το πλεονέκτημα έδρας δεν είναι τίποτα.

Όποια ομάδα παίξει καλύτερο μπάσκετ θα κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Παίξαμε έναν σπουδαίο δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ.

Θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε μπάσκετ, να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι. Ο μοναδικός στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.

EuroLeague και ελληνικό πρωτάθλημα είναι διαφορετικά πράγματα. Στη EuroLeague τελειώσαμε τη σεζόν ανεπιτυχώς.

Στο πέμπτο παιχνίδι χάσαμε το Final Four. Υπάρχουν πολλές ομάδες με μεγάλο μπάτζετ τα τελευταία χρόνια που δεν έφτασαν στο Final Four. Σε τρία χρόνια μόνο φέτος δεν φτάσαμε.

Η ελληνική λίγκα είναι πολύ σημαντική για εμάς. Πρόπερσι την κερδίσαμε εμείς, πέρυσι την κέρδισε ο Ολυμπιακός, φέτος θέλουμε να την κερδίσουμε εμείς.

Πρέπει πάντα να κοιτάς το επόμενο βήμα.

Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό καθαρά στον τελικό του Κυπέλλου. Η EuroLeague είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας, όλοι είναι αναστατωμένοι μετά το πέμπτο ματς των playoffs.

Όλοι θέλουν να δείξουν ότι είμαστε σπουδαία ομάδα. Δεν το δείξαμε στο πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν είχαμε παίξει για 10-11 ημέρες, αλλά στη Θεσσαλονίκη μπροστά σε 10.000 κόσμο παίξαμε καλό μπάσκετ.

Έχουμε σπουδαίους παίκτες. Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πρωταθλητής EuroLeague”.

Για τον Σλούκα και τον Ρογκαβόπουλο: “Έκαναν θεραπεία. Ο Ρογκαβόπουλος νομίζω ότι δύσκολα θα είναι, αλλά ο Σλούκας νομίζω ότι ίσως υπάρχει μία ευκαιρία αύριο πριν το παιχνίδι να δοκιμάσει και μετά θα αποφασίσουμε αν μπορεί να παίξει και το ρόστερ μας στους ξένους”.