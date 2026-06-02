Στο αυτόφωρο παίκτης της ΑΕΚ στο μπάσκετ
Μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα. Ο αθλητής φέρεται να αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο στους άντρες της Άμεσης Δράσης που βρέθηκαν στο σημείο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για τα αδικήματα της απείθειας, […]
Εφές: Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Πουαριέ τη στιγμή που έπεσε στο παρκέ (vid)
Η Αναντολού Εφές ηττήθηκε οριακά με 60-59 από τη Φενέρμπαχτσε, σε ένα παιχνίδι όπου απώλεσε διαφορά 18 πόντων (33-51) και είδε τη νίκη να «γλιστρά» στο φινάλε. Ωστόσο, το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, καθώς ο Βενσάν Πουαριέ τραυματίστηκε σοβαρά σε φάση της τέταρτης περιόδου, προκαλώντας ανησυχία στο […]
Στο προσκήνιο ο Μπόνζι Κόλσον για τον Ολυμπιακό – Αβεβαιότητα γύρω από την επόμενη μέρα του Πίτερς
Το ζήτημα της παραμονής του Άλεκ Πίτερς παραμένει ανοιχτό στον Ολυμπιακό, με τις τελευταίες εξελίξεις να διατηρούν αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Αμερικανού φόργουορντ. Μετά τις εμφανίσεις του στο Final Four της EuroLeague, τα σενάρια γύρω από πιθανή αποχώρησή του εντάθηκαν, με την Αρμάνι Μιλάνο να παρουσιάζεται ως ένας από τους πιθανούς προορισμούς του. […]
Συνεχίζει την απεργία ο Τζέιμς: Δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών για την ομάδα του Πριγκιπάτου
Η κατάσταση στην Μονακό παραμένει τεταμένη, καθώς ο Μάικ Τζέιμς δεν θα συμμετάσχει ούτε στο Game 1 των ημιτελικών της γαλλικής λίγκας απέναντι στη Ναντέρ. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε ήδη απουσιάσει από το Game 2 της σειράς των προημιτελικών κόντρα στη Μπουργκ, αφήνοντας τη Μονακό με περιορισμένο ρόστερ και σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση του αγώνα. […]
Ερυθρός Αστέρας: Αποχαιρέτησε τον Κόντι Μίλερ-ΜακΚιντάιρ
Με επίσημη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ερυθρός Αστέρας γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας του με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΚιντάιρ, επιβεβαιώνοντας την αποχώρησή του από το Βελιγράδι. Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο Αμερικανός γκαρντ είχε αποχαιρετήσει την ομάδα του λίγες ώρες νωρίτερα, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τον κύκλο του στον σύλλογο. Ο 32χρονος πλέι μέικερ ετοιμάζεται […]