Το πιο σημαντικό θέμα στην κοινωνία της ΑΕΚ είναι αυτές τις μέρες οι εξελίξεις στην Ερασιτεχνική. Το τελευταίο διάστημα έχει αναζωπυρωθεί η απαίτηση του συνόλου του κόσμου της ομάδας για απόλυτη διαφάνεια. Αλλωστε, όπως έχει πει και ο Ιούλιος Καίσαρας: «Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια!».

Η ΓΓΑ στις 15 Μαΐου προχώρησε σε ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί ο σύλλογος. Η απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια και με εξαίρεση μία διαρροή, ούτε καν μία επίσημη δήλωση, η διοίκηση της «μάνας» ΑΕΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε διαδικασία διευθέτησης αυτών των τυπικών ζητημάτων για την άρση του μέτρου.

Είναι επίσης ξεκάθαρο πως αν κάνει ο οποιοσδήποτε μία έρευνα στην κρατική καταγραφή σωματείων e-Kouros, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πουθενά η ΑΕΚ! Αντίθετα το «εξάμβλωμα» της ομάδας βόλεϊ με τα 19 ονόματα ζει και βασιλεύει.

Την ίδια ακριβώς ώρα, τα τμήματα του υγρού στίβου έχουν ήδη χάσει το δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ και παραμένουν χωρίς χώρο προπόνησης, με αποτέλεσμα οι αθλητές και οι αθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης και της κλασικής κολύμβησης να βρίσκονται στον αέρα λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η εικόνα της ΑΕΚ έχει πληγεί. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν ευθύνες που είναι ξεκάθαρες και όλες αντανακλούν στο πρόσωπο του Αλέξη Αλεξίου κατά πρώτο λόγο και του Ανδρέα Παπασταμάτη κατά δεύτερο.

Προσωπικά, θεωρώ ότι μία αγωνιστική αποτυχία δεν είναι αυτή που θα πρέπει να καθορίσει το μέλλον μιας διοίκησης. Οταν όμως υπάρχουν «σκιές», πρέπει να απομακρύνονται χωρίς δεύτερη σκέψη.

Στις 16 Ιανουαρίου οπαδοί της ΑΕΚ είχαν προχωρήσει σε κατάληψη των γραφείων της Ερασιτεχνικής, ζητώντας συνάντηση με τον κ. Αλεξίου, ο οποίος απουσίαζε. Ηθελαν να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τις εξελίξεις και τα δρώμενα.

Ζητούσαν σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και την παρουσίαση του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού της τελευταίας 5ετίας. Είχαν δώσει δύο μήνες περιθώριο. Πέρασαν και το «κρυφτό» συνεχίστηκε.

Το πιο απλό, το πιο τίμιο πράγμα που μπορεί να κάνει η διοίκηση Αλεξίου, που έχει καταντήσει την Ερασιτεχνική ένα πολύ κλειστό οικογενειακό club, είναι να προχωρήσει με απολύτως ξεκάθαρες διαδικασίες. Αλλωστε στόχος δεν είναι ούτε οι κατηγορίες, ούτε οι «δίκες» του Διαδικτύου, αλλά η διαφάνεια!

ΥΓ.: Ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει τον Μάριο Οικονόμου που έφυγε τόσο σύντομα και άδικα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του.