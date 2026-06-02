Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε τον θάνατο του δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών μετά από μεγάλη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Νάσος Αθανασίου συνεργάστηκε στενά με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στην παρουσίαση της ενημερωτικής εκπομπής «Τρεις στον αέρα» ενώ με την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης συνεργάστηκε με το Mega Channel.

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, είχε εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή Κάθε μεσημέρι. Στις 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους κατατάχτηκε στο Στρατό και τη θέση του πήρε ο Μιχάλης Ρούσσος μέχρι τις 14 Απριλίου 1979, οπότε η ΕΡΤ αποφάσισε τον τερματισμό της.

Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023.

Το 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς