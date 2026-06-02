Η Κάρπαθος τίθεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για χρονικό διάστημα τριών μηνών, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων υδροδότησης που καταγράφονται στο νησί.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η απόφαση κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου, οδήγησαν στην ένταξη της Καρπάθου σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών και λήψης άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της υδροδότησης. Παράλληλα, προβλέπεται η ενεργοποίηση ειδικών μηχανισμών και παρεμβάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.