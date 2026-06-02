Η οπισθογραμμή των Κίτρινων θα υποστεί αρκετές αλλαγές τη νέα σεζόν, μετά και την πρόσφατη αποχώρηση του Γιώργου Αθανασιάδη.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε ουσιαστικά από τη στάση της ομάδας στις διαπραγματεύσεις, καθώς η πρόταση που κατατέθηκε στον έμπειρο τερματοφύλακα έδειξε ότι δεν υπήρχε πρόθεση να διατηρηθεί στο ρόστερ ο βασικός γκολκίπερ της περασμένης χρονιάς.

Η αποχώρησή του δημιουργεί επιπλέον ανάγκες ενίσχυσης για τον Αρη, καθώς πλέον απαιτείται η απόκτηση ενός ενδεκαδάτου τερματοφύλακα για τον οποίο η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε μπει σε διαδικασία αναζήτησης από καιρό.

Ηδη οι Κίτρινοι αναζητούν δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς και έναν αριστερό μπακ για το αρχικό σχήμα. Την ίδια ώρα, παραμένει αβέβαιο το μέλλον του Μάρτιν Φρίντεκ, ενώ ούτε η παραμονή του Αλβαρο Τεχέρο μπορεί να θεωρηθεί εξασφαλισμένη.

Με δεδομένη και την ανάγκη για νέο τερματοφύλακα, ο Αρης βρίσκεται μπροστά στην προοπτική τουλάχιστον τεσσάρων προσθηκών στην αμυντική του γραμμή. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, φτάνοντας ακόμη και τις επτά μεταγραφές.