Το AfD ενισχύεται θεαματικά στις ανατολικές ομόσπονδες περιοχές και απειλεί να αναδιαμορφώσει το πολιτικό τοπίο της Γερμανίας, αντανακλώντας μια ευρύτερη ευρωπαϊκή και διεθνή τάση ανόδου της ακροδεξιάς.

Η πολιτική σκηνή της Γερμανίας εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ρευστότητας, καθώς η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο στις δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Σε ορισμένα κρατίδια, όπως η Σαξονία-Άνχαλτ, τα ποσοστά του κόμματος φτάνουν ή και ξεπερνούν το 30%, ενώ σε επιμέρους τοπικές μετρήσεις προσεγγίζουν ακόμη και το 40%, ενόψει κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων.

Η ενίσχυση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά εντάσσεται σε μια βαθύτερη κοινωνική και πολιτική δυναμική που χαρακτηρίζει την ανατολική Γερμανία εδώ και χρόνια. Η περιοχή, με ιστορικές ιδιαιτερότητες που απορρέουν από τη μετασοβιετική μετάβαση, εμφανίζει διαρκώς υψηλότερα επίπεδα δυσπιστίας προς τα παραδοσιακά κόμματα του Βερολίνου, καθώς και έντονη αίσθηση πολιτικής και οικονομικής περιθωριοποίησης.

Το AfD έχει καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη δυσαρέσκεια, προβάλλοντας μια ρητορική που συνδυάζει αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ευρωσκεπτικισμό και έμφαση στην εθνική ταυτότητα. Σε πολλές περιοχές της Ανατολής, το κόμμα δεν λειτουργεί πλέον ως απλή διαμαρτυρία, αλλά ως κύρια πολιτική επιλογή μεγάλου τμήματος του εκλογικού σώματος.

Η εκλογική του άνοδος συνοδεύεται από μια γενικότερη μετατόπιση του πολιτικού λόγου προς πιο πολωτικές θέσεις. Η δημόσια συζήτηση στη Γερμανία, που για δεκαετίες χαρακτηριζόταν από σταθερότητα και συναίνεση στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, φαίνεται πλέον να εισέρχεται σε φάση μεγαλύτερης έντασης και ιδεολογικής σύγκρουσης.

Παράλληλα, η επιρροή του AfD στην Ανατολή αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό μοτίβο. Από τη Γαλλία και την Ιταλία έως τις σκανδιναβικές χώρες και την Ολλανδία, κόμματα της δεξιάς και της ακροδεξιάς ενισχύονται, αξιοποιώντας ανησυχίες γύρω από τη μετανάστευση, την ασφάλεια, το κόστος ζωής και την ταυτότητα.

Στη Γερμανία, όμως, η περίπτωση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η ιστορική εμπειρία του 20ού αιώνα καθιστά κάθε άνοδο εθνοεθνικιστικών ρευμάτων πολιτικά και συμβολικά φορτισμένη, οδηγώντας τα παραδοσιακά κόμματα σε προσπάθειες ανάσχεσης μέσω συνδυασμού οικονομικών πολιτικών και θεσμικών «φραγμών» συνεργασίας.

Το ερώτημα που αναδύεται πλέον δεν αφορά μόνο το εκλογικό αποτέλεσμα σε επιμέρους κρατίδια, αλλά τη συνολική αντοχή του γερμανικού πολιτικού μοντέλου. Αν η ανατολική Γερμανία μετατραπεί σε σταθερό προπύργιο του AfD, τότε η πολιτική γεωγραφία της χώρας ενδέχεται να αλλάξει ριζικά, δημιουργώντας μια νέα, βαθύτερη διχοτόμηση ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επερχόμενες εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ αποκτούν χαρακτήρα δοκιμασίας όχι μόνο για τα κόμματα, αλλά και για την ίδια την κατεύθυνση της γερμανικής δημοκρατίας σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη συνολικά αντιμετωπίζει την επανεμφάνιση ισχυρών εθνοκεντρικών ρευμάτων.