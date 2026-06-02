Συναγερμός σήμανε στη Φουκουσίμα, στη βόρεια Ιαπωνία, όταν μια αρκούδα τραυμάτισε τέσσερα άτομα αφού περιπλανήθηκε σε δύο εργοστάσια και σε κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις αρκούδων αυξάνονται δραματικά στη χώρα. Πέρυσι, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αριθμός ρεκόρ για την Ιαπωνία, ενώ φέτος οι εμφανίσεις των ζώων έχουν πολλαπλασιαστεί καθώς βγαίνουν πεινασμένα από τη χειμερία νάρκη.

«Ένα περιστατικό σχετικά με την εμφάνιση αρκούδας (…) σημειώθηκε στην πόλη της Φουκουσίμα, με αποτέλεσμα τέσσερις τραυματισμούς», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση που έλαβε το AFP, διευκρινίζοντας ότι διερευνά τη σοβαρότητα των τραυμάτων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri Shimbun, οι αρχές έλαβαν κλήση έκτακτης ανάγκης που ανέφερε πως «μια αρκούδα δάγκωσε υπαλλήλους» μέσα σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Δύο ακόμη άτομα — ένα σε εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών και ένα σε κοντινή κατοικημένη περιοχή — τραυματίστηκαν επίσης από το ζώο.

Μεταξύ των θυμάτων, ανδρών και γυναικών ηλικίας 20 έως 80 ετών, ένας τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι τρεις υπέστησαν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τη Yomiuri Shimbun.

Αύξηση των περιστατικών με αρκούδες σε όλη την Ιαπωνία

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι από τον Απρίλιο 2025 έως τον Μάρτιο 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 50.000 εμφανίσεις αρκούδων σε εθνικό επίπεδο — υπερδιπλάσιες από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί δύο χρόνια νωρίτερα.

Αρκούδες έχουν εντοπιστεί να εισέρχονται σε σπίτια, να περιφέρονται κοντά σε σχολεία και να προκαλούν πανικό σε σούπερ μάρκετ και θέρετρα με θερμές πηγές. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο καθώς τα ζώα αναζητούν τροφή μετά τη χειμερία νάρκη.

Τον Απρίλιο, οι επιθέσεις αρκούδων προκάλεσαν έναν θάνατο και πέντε τραυματισμούς, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Περισσότερες από δώδεκα θεάσεις έχουν επίσης αναφερθεί φέτος στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο.

Τον Μάιο, ένας Ρώσος άνδρας, περίπου 30 ετών, φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά από αρκούδα ενώ έκανε πεζοπορία δυτικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας.