Το νέο Opel Astra συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, υψηλά επίπεδα άνεσης και διαφορετικά συστήματα κίνησης — από αμιγώς ηλεκτρικό έως Plug-in Hybrid, Hybrid 48V και αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης. To φρεσκαρισμένο μοντέλο κοστίζει από €24.900 (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα) και είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά.

Εξωτερικά, δείχνει πιοο σύγχρονο, πιο δυναμικό και πλέον λεπτότερο και πιο καθαρό σχεδιαστικά.

Ένα από τα σημαντικότερα highlights του μοντέλου – και μοναδικό στην compact κατηγορία – παραμένει το βραβευμένο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD. Με περισσότερα από 50.000 στοιχεία LED, προσαρμόζει δυναμικά τη δέσμη φωτισμού στις συνθήκες του δρόμου, προσφέροντας κορυφαία ορατότητα χωρίς να ενοχλεί τους υπόλοιπους οδηγούς.

Κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν τα εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats, τα οποία προσφέρονται standard σε όλες τις εκδόσεις. Χάρη στη χαρακτηριστική εγκοπή στο κέντρο του καθίσματος, προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα άνεσης ακόμη και σε πολύωρα ταξίδια.

Παράλληλα, το infotainment είναι πλέον πιο γρήγορο και διαισθητικό, ενώ οι νέες ψηφιακές οθόνες ενισχύουν τον premium και τεχνολογικό χαρακτήρα του cockpit.

Το νέο Astra Electric προσφέρει πλέον αυτονομία έως 454 km — αυξημένη κατά 35 km σε σχέση με πριν. Με ισχύ 156 hp και μπαταρία 58 kWh, συνοδεύεται και από το νέο πρόγραμμα Opel Electric ALL IN: ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και κάνει την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης πιο εύκολη και προσιτή από ποτέ. Για πρώτη φορά, το Astra Electric διαθέτει επίσης λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load), επιτρέποντας στο όχημα να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές — όπως e-bikes ή εξοπλισμό outdoor δραστηριοτήτων — χωρίς ανάγκη πρόσθετης πηγής ενέργειας.

Οι τιμές για το Astra Electric ξεκινούν από €37.600 (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα και κρατική επιδότηση).