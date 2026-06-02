Στη νέα θεατρική παράσταση που παρουσιάζει μαζί με τον σύζυγό της, Αντώνη Ξένο, αναφέρθηκε η Ελένη Γερασιμίδου αλλά και για την πορεία της πολύχρονης σχέσης τους.

«Είναι κάτι που έχω γράψει εγώ, για τον Ξένο. Είχα γράψει κάτι μόνο για μένα, αλλά ζήλεψε ο Ξένος και έτσι του έβαλα κάτι που νομίζω ότι είναι και καλύτερο από το δικό μου. Μοιάζει αυτή η παράσταση σαν stand-up comedy και εμείς, αφού είμαστε ηθοποιοί, θα παίζουμε και λίγο παραπάνω. Όμως θα είμαστε απέναντι στο κοινό και θα του μιλάμε», σημείωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Buongiorno

Μάλιστα, ανέφερε πως και η ίδια και ο σύζυγος της, ακούνε την κόρη τους, Αγγελική Ξένου, με την οποία συνεργάζονται αφού έχει πιο «φρέσκο μυαλό».

Συμπληρώνοντας 46 χρόνια κοινής πορείας με τον Αντώνη Ξένου, η κα Γερασιμίδου ανέφερε:

«Κοιτάξτε, διασκεδαστική είναι, αλλά έχει κι ώρες που είναι πάρα πολύ βαρετή. (…) Πριν από ένα – δυο χρόνια πήρα μία μέρα τη δικηγόρο μου και της είπα ότι θέλω να χωρίσω και με έβρισε και με είπε σκύλα ότι θέλω να χωρίσω αυτόν τον άγιο άνθρωπο».

Τέλος, ερωτηθείσα για την απουσία της από την τηλεόραση είπε: «Θα με δείτε. Αρχίζουμε τα γυρίσματα τον άλλο μήνα, ήδη αρχίζουν οι συνάδελφοι, εγώ αρχίζω τον Ιούλιο. Είναι τα ‘Δύο Μαύρα Πουκάμισα’ στο MEGA, πάνω στο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελλαρόπουλου».