Ο θρύλος της hip-hop Jay-Z κατά τη σπάνια εμφάνισή του στο ετήσιο φεστιβάλ Roots Picnic στη Φιλαδέλφεια άσκησε δριμεία κριτική στη Νίκι Μινάζ μέσω των στίχων του. Αιτία υπήρξε η πρόσφατη ρητή υποστήριξη που εξέφρασε η τραγουδίστρια στον Ντόναλντ Τραμπ και σε Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς, όπως η Έρικα Κερκ.

Ο ράπερ και επιχειρηματίας αναφέρθηκε επίσης στο ποινικό παρελθόν του συζύγου της Μινάζ Κένεθ Πέτι, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 1995 για απόπειρα βιασμού ανήλικης 16 ετών. Στη σκηνή ανέβασε μάλιστα τον πρώην σύντροφο της τραγουδίστριας Μικ Μιλ, με τον οποίο ερμήνευσαν μαζί το γνωστό κομμάτι «Dreams and Nightmares».

Εκτός από τη Μινάζ, ο Jay-Z δεν δίστασε να στοχοποιήσει με τα λόγια του προσωπικότητες όπως ο Κάνιε Γουέστ, ο Drake, ο Τόρι Λέινζ , ακόμα και τον πρώην συνεργάτη του από τη Roc-A-Fella Records Ντέιμον Ντας.

Jay-Z appeared to diss Drake, Kanye West, and Nicki Minaj in a fiery freestyle at Roots Picnic on Saturday. Watch:https://t.co/7PimiweDRxhttps://t.co/7PimiweDRx — Rolling Stone (@RollingStone) May 31, 2026

Μέχρι στιγμής, η Νίκι Μινάζ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια απέναντι στις κατηγορίες του Jay-Z. Η αιφνίδια και ξεκάθαρη στροφή της υπέρ του Τραμπ τον τελευταίο χρόνο έχει προκαλέσει έκπληξη ακόμα και στους πιο πιστούς θαυμαστές της.