Μετατίθεται στις 30 Οκτωβρίου 2026 (αντί της 1ης Ιουνίου), η προθεσμία για την επισκόπηση και επικαιροποίηση των ΚΑΔ από τις επιχειρήσεις με νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1113/2026).

Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και προσθέτει ότι η μετάθεση της ημερομηνίας, διευκολύνει τις επιχειρήσεις και την κοινότητα των λογιστών – φοροτεχνικών, στον έλεγχο των νέων ΚΑΔ (έκδοση 2025), οι οποίοι αποδόθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτόματης αντιστοίχισης, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Οι σχετικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως την 30/10/2026 χωρίς την επιβολή προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί δήλωση μεταβολής ΚΑΔ για την έδρα ή υποκατάστημα μετά την 1/3/2026.

Η διαδικασία, πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ:

– Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00-20:00.

– Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή ΚΑΔ & Καθεστώτος ΦΠΑ.