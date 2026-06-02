Ανακοίνωση στην οποία εκφράζουν τον προβληματισμό τους αναφορικά με πρόσφατη παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου. Εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Υπενθυμίζεται πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε αναφέρει πως «οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιώς να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο» και παρότρυνε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή.

Η Ένωση χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή ως μία «από τις σπάνιες εκείνες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου Κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη Δικαιοσύνη της χώρας μας αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών».

Επιπροσθέτως, δικαστές και εισαγγελείς σημειώνουν: «Δεν ξέρουμε εάν στις ΗΠΑ πλέον συνηθίζεται η ακύρωση δικαστικών αποφάσεων από την κυβέρνηση, ωστόσο η δημοκρατία στην Ελλάδα και η σύμφυτη διάκριση των λειτουργιών αναθέτει την αρμοδιότητα για την διάγνωση των προϋποθέσεων υφ΄ όρων απόλυσης κρατουμένων, για οποιοδήποτε έγκλημα και αν κρατούνται στις φυλακές, αποκλειστικά στη δικαστική εξουσία».

Τέλος, η ‘Ενωση κάνει λόγο για μια «ατυχή» ανακοίνωση εκ μέρους του αμερικανικού υπουργείου και εκφράζει τη διαμαρτυρία της καλώντας σε στήριξη τον δικαστικό και πολιτικό κόσμο.