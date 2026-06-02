Κάποτε το χαβιάρι θεωρούνταν πολυτέλεια και το μοσχάρι μία συνηθισμένη αγορά για τα ελληνικά νοικοκυριά. Σήμερα όμως, οι τιμές τείνουν να θολώσουν τα όρια μεταξύ των δύο, με ολοένα και περισσότερους καταναλωτές να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος αγοράς του κρέατος και να αναγκάζονται να περιορίσουν τις ποσότητες που βάζουν στο καλάθι τους.

Σύμφωνα με τον κ. Σάββα Κεσσίδη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, ο οποίος μίλησε στο tanea.gr, αν και οι καταναλωτές εξακολουθούν να προτιμούν και να εμπιστεύονται τα κρεοπωλεία της γειτονιάς τους, δεν φεύγουν από αυτά με τις ίδιες ποσότητες κρέατος που αγόραζαν στο παρελθόν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως προς τα τέλη του μήνα, επιστρέφουν και τα τεφτέρια.

«Δεν έχουμε την δουλειά που θα έπρεπε να έχουμε, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Εμείς, έχουμε προσπαθήσει και έχουμε βάλει πλάτη, ειδικά στις ανατιμήσεις, και δεν βγάζουμε προσωπικό κέρδος, πέρα από το να μπορούμε να πληρώνουμε τα δικά μας έξοδα. Στις δύσκολες στιγμές, πάρα πολλά κρεοπωλεία, σε ποσοστό άνω του 70%, στους πάγιους πελάτες, όταν φτάνει η τελευταία εβδομάδα του μήνα, που τελειώνει ο μισθός και οι συντάξεις, τους βοηθάμε και κρατάμε τεφτέρια».

Όπως λέει ο κ. Κεσσίδης, αυτή τη στιγμή στα κρεοπωλεία της χώρας, το μοσχαρίσιο κρέας χωρίς κόκκαλο κοστίζει από 16 έως 19 ευρώ το κιλό, ο απλός κιμάς από 14 μέχρι 16 ευρώ το κιλό, το κοτόπουλο 4-4,50 ευρώ, ενώ οι τιμές στο αρνί και στο κατσίκι κάθε εβδομάδα διαφέρουν. «Την προηγούμενη εβδομάδα για παράδειγμα είχαμε μία άνοδο και πουλούσαμε 15-16 ευρώ το κιλό. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει μία πτώση, γιατί είναι αρχή του καλοκαιριού και δεν έχει ακόμα ζήτηση. Αυτό που είναι αισιόδοξο είναι πως οι τιμές έχουν πέσει κατά περίπου 0,50 ευρώ τις τελευταίες εβδομάδες».

Οι τιμές στη Βαρβάκειο

Στην Βαρβάκειο Αγορά, σύμφωνα με τον κ. Ανδρέα Νιώτη, πρόεδρο της Ένωσης Κρεοπωλών Βαρβακείου Αγοράς, οι τιμές του κρέατος αναμένεται μέχρι και τον Αύγουστο να παραμείνουν ίδιες και στο μοσχαρίσιο κρέας και στο χοιρινό.

«Η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος χωρίς κόκκαλο ξεκινάει από 9-10 ευρώ έως 12 ευρώ το κιλό, στα 11 ευρώ είναι ο κιμάς, και τα καθαρά κομμάτια στα 12 ευρώ» αναφέρει ο κ. Νιώτης και προσθέτει:

«Το χοιρινό κρέας κυμαίνεται από 5 ευρώ έως 6,50 ευρώ, οι μπριζόλες λαιμού κοστίζουν περίπου 5 ευρώ, και το μπούτι 6,50 ευρώ». Όσον αφορά το κοτόπουλο, ξεκινά από 3 ευρώ και φτάνει έως 3,50 ευρώ. «Τα μπουτάκια είναι στα 3,50 ευρώ, το φιλέτο κοτόπουλο κοστίζει 7-7,50 ευρώ, όπου παρατηρήθηκε μία ελάχιστη άνοδος στην τιμή, ενώ το κόστος του αρνιού και του κατσικιού είναι 8 ευρώ και 12 ευρώ αντίστοιχα, ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο καταναλωτής».