Ο πόλεμος χτυπά και τα τρόφιμα. Οι τιμές σε κρέας, φρούτα και λαχανικά εκτοξεύονται μέρα με τη μέρα, και στις λαϊκές τα καρότσια των καταναλωτών είναι μισοάδεια.

Ανατιμήσεις

Μέσα σε έναν μήνα, από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα, οι τιμές της ντομάτας έχουν αυξηθεί πάνω από 52%, από το 1,90 ευρώ το κιλό στα 2,90 ευρώ, στις μελιτζάνες κατά 34,5%, από τα 2,90 ευρώ στα 3,90 ευρώ το κιλό, ενώ τα μήλα έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 8,2% από τα 2,45 ευρώ το κιλό πριν τον πόλεμο, στα 2,65 ευρώ το κιλό.

Στις λαϊκές αγορές, τα καρότα έφταναν τα 1,99 ευρώ το κιλό, οι πιπεριές Ιεράπετρας τα 2,48 ευρώ το κιλό και τα άγρια χόρτα τα 2 ευρώ το κιλό.

Πανάκριβες οι τιμές και στο κρέας, με τους καταναλωτές που επιχειρούν έρευνα αγοράς ενόψει του πασχαλινού τραπεζιού, να απελπίζονται.

Μέσα στον πρώτο μήνα του πολέμου, έχουν εκτοξευθεί οι τιμές στο αρνί κατά 16% και στο κατσίκι κατά 21%.

Στη Βαρβάκειο, το αρνί πωλείται προς 15 ευρώ το κιλό, ο μοσχαρίσιος κιμάς 12 ευρώ το κιλό και η σπαλομπριζόλα 12 ευρώ το κιλό.

Με τις τιμές να ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα, φαίνεται πως οι καταναλωτές θα βάλουν μόνο τα άκρως απαραίτητα στο φετινό πασχαλινό τραπέζι.