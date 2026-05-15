Η κατάσταση στα στόπερ του Άρη εχει σημάνει συναγερμό εν όψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, δεδομένου ότι ο Λίντσεϊ Ρόουζ είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός διαθέσιμος στόπερ.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει ξεμείνει από επιλογές, αφού αμφίβολος είναι για την ώρα και ο Νόα Σόνκο Σούντμπεργκ, ο οποίος βέβαια έστειλε θετικά μηνύματα στη σημερινή προπόνηση.

Ο Σουηδός στόπερ ακολούθησε μέρος του προγράμματος και η παρουσία του στην αποστολή θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Το ίδιο ισχύει και με τον Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος έκανε επίσης ένα μέρος του προγράμματος.

Δεδομένη είναι η απουσία του Φαμπιάνο, ο οποίος ακολούθησε θεραπεία, όπως και του Διούδη ο οποίος έχει τεθεί νοκ-άουτ τις τελευταίες δύο εβδομάδες.