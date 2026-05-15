Λίγα 24ωρα πριν το φινάλε της σεζόν για τον Άρη, ο Ούρος Ράτσιτς έκανε τον δικό του απολογισμό μέσω των social media.

Ο Σέρβος επέλεξε μία μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram για να σχολιάσει την πρώτη χρονιά του στην Ελλάδα, με αφορμή και το περιβραχιόνιο που του δόθηκε για την αναμέτρηση της περασμένης Τετάρτης κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο.

Ο υψηλόσωμος χαφ ήταν από τους λίγους διασωθέντες της σεζόν και σίγουρα μία από τις λίγες πετυχημένες μεταγραφές του περασμένου καλοκαιριού, δείχνοντας ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικά τη νέα σεζόν και σε μία πιο ποδοσφαιρική κατάσταση από τη φετινή.

Αναλυτικά το μήνυμα του Σέρβου: «Όταν έφτασα, υπήρχαν πολλές προκλήσεις, μια νέα χώρα, μια νέα γλώσσα και μια νέα ομάδα. Χρειάστηκε χρόνος μέχρι να μπορέσω πραγματικά να πω ότι προσαρμόστηκα και στη χώρα και στο πρωτάθλημα.

Δούλεψα πολύ σκληρά για να φτάσω στο επίπεδο που ήθελα και τώρα, ως αναγνώριση αυτής της προσπάθειας, πήρα το περιβραχιόνιο του αρχηγού! Στον πρώτο μου αγώνα ως αρχηγός, πετύχαμε μια εκτός έδρας νίκη.

Ξέρω ότι ο αρχηγός είναι απλά ο πρώτος ανάμεσα σε ίσους, αλλά ένιωσα πραγματικά μεγάλη τιμή γιατί, στο τέλος της σεζόν, τόσο οι οπαδοί όσο και ο σύλλογος μου έδειξαν ότι η σκληρή μου δουλειά δεν πέρασε απαρατήρητη!

Η σεζόν ήταν μεγάλη, με πολλές καλές στιγμές αλλά και κάποιες δύσκολες. Στο τέλος, μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος με τις τελευταίες μας τέσσερις νίκες και πιστεύω ότι αν μείνω εδώ την επόμενη σεζόν, θα δώσω τα πάντα για να κάνω τους οπαδούς και την ομάδα περήφανους. Κάθε ομάδα χρειάζεται χρόνο και η επιτυχία είναι πάντα μια διαδικασία που τελικά φέρνει αποτελέσματα.

Τα καλύτερά μου στο ποδόσφαιρο δεν έχουν έρθει ακόμα και πιστεύω πραγματικά ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι τα καλύτερα της καριέρας μου!».