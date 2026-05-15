Ο πατέρας της πολυμελούς οικογένειας στο Περιστέρι, όπου έξι ανήλικα παιδιά εντοπίστηκαν να ζουν σε δύσκολες συνθήκες, μίλησε δημόσια για πρώτη φορά, επιχειρώντας να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” του Star, τόνισε ότι η οικογένειά του είναι δεμένη, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Όπως είπε, εργάζεται αδιάκοπα για να στηρίξει τα έξι παιδιά του και δεν έχει πάψει ποτέ να προσπαθεί, παρά τις δυσκολίες.

«Η οικογένεια που δημιούργησα με τη σύζυγό μου είναι όλη μου η ζωή. Εργάζομαι αδιάλειπτα και σκληρά για να προσφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ στα έξι παιδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως είναι αναγκασμένος να δουλεύει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας χωρίς παράπονα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το περιστατικό που προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών δεν αντικατοπτρίζει τον τρόπο ζωής τους. «Αναγκαστήκαμε να φιλοξενηθούμε στο δώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετοίκησή μας στο νέο μας σπίτι», είπε.

Απαντώντας σε μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες δύο από τα κορίτσια, ηλικίας 8 και 9 ετών, φορούσαν πάνες, εξήγησε πως «περιστατικά ασθένειας που έπληξαν την οικογένεια εκδηλώθηκαν ως μεμονωμένο συμβάν, το οποίο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει μόνη της η σύζυγός μου με έξι παιδιά μέσα σε αυτό το μικρό σπίτι».

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση για στήριξη από την πολιτεία: «Ζητώ την εκδήλωση του κοινωνικού προσώπου της πολιτείας και αντί για δριμύ κατηγορώ, ας μας συνδράμει όπως οφείλει για να κρατήσουμε δεμένη την οικογένειά μας».

Η δικαστική απόφαση και η κατάσταση των παιδιών

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τον 37χρονο πατέρα και τη 33χρονη μητέρα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων, με εντολή του εισαγγελέα ανηλίκων, ο οποίος θα αποφασίσει για την επιμέλειά τους. Στο παρελθόν, η επιμέλεια είχε αφαιρεθεί προσωρινά από τους γονείς για λίγες ημέρες.

Η μητέρα έγκυος στο έβδομο παιδί

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, Αναστασία Κερχανατζίδου, η μητέρα είναι έγκυος στο έβδομο παιδί της. Μιλώντας επίσης στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα”, επιβεβαίωσε την πληροφορία και προσπάθησε να δώσει μια πιο πλήρη εικόνα των συνθηκών διαβίωσης.

«Η οικογένεια αυτή ζούσε σε αρκετά καλές συνθήκες σε νησί. Προέκυψε μια επιτακτική ανάγκη να μετακομίσει στην Αθήνα. Είχαν μισθώσει ένα διαμέρισμα με καλές συνθήκες, όμως ο προηγούμενος μισθωτής δεν είχε αποχωρήσει εμπρόθεσμα, με αποτέλεσμα να μείνουν προσωρινά στο συγκεκριμένο οίκημα», ανέφερε η κ. Κερχανατζίδου.

Η υπεράσπιση των γονέων

Η ίδια, μιλώντας και στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, σημείωσε ότι δεν γνώριζε προσωπικά την οικογένεια πριν την υπόθεση, αλλά όταν τους συνάντησε, σχημάτισε θετική εντύπωση: «Είναι αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι, αυτή την εικόνα μου έδωσαν εμένα. Τους είδα σε δύσκολες συνθήκες, δεδομένου ότι ήταν και κρατούμενοι».

Αναφερόμενη στις καταγγελίες για άθλιες συνθήκες διαβίωσης, υποστήριξε πως δεν πιστεύει ότι ισχύουν πλήρως, «δεδομένου ότι υπήρχε επίβλεψη από κοινωνικές υπηρεσίες». Όπως είπε, ο πατέρας εργαζόταν σε ταχυμεταφορές και συντηρούσε την οκταμελή οικογένεια.

«Τα παιδιά δεν ήταν υποσιτισμένα. Όταν μετακόμισε η οικογένεια, δυστυχώς τα μικρότερα παιδιά κόλλησαν γαστρεντερίτιδα και μετά νόσησε όλη η οικογένεια. Υπήρχε μία τουαλέτα και κάποιες φορές οι ανάγκες ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα σε έξι παιδιά», κατέληξε η δικηγόρος.