Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την οικογένεια με τα έξι ανήλικα παιδιά που διέμενε σε άθλιες συνθήκες, σε δώμα στο Περιστέρι. Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και γνώριζε την οικογένεια τα παιδιά ήταν παραμελήμένα ενώ τα δύο κορίτσια της οικογένειας, ηλικίας 8 και 9 ετών, φορούν ακόμη πάνες.

Όπως είπε: «Τους ξέρω από το 2019 περίπου. Αλλάζανε συχνά σπίτια, παρόλα αυτά κινούνταν εδώ στη γύρω περιοχή. Τα παιδάκια τα ήξερα αρκετά καλά. Τα συναντούσα για κάποια διαστήματα καθημερινά. Ήταν καχεκτικά, κάτωχρα, εμφανώς παραμελημένα, είχαν δερματικά προβλήματα, είχαν χαλασμένα δοντάκια. Ήταν παιδιά με έντονα στοιχεία παραμέλησης πάνω τους.

Αισθανόσουν ότι σε αυτά τα παιδιά ασκούνταν και μια ψυχολογική πίεση. Έπρεπε να πάρουν τη σιωπηλή έγκριση της μητέρας τους με τα μάτια. Ήταν σαν στρατιωτάκια. Τα δύο κορίτσια, που είναι 8-9 ετών, φοράνε ακόμα πάνες. Η μεγάλη κόρη χρειάστηκε να επαναλάβει τη χρονιά στο σχολείο και η μητέρα το επικοινωνούσε ως κάτι ευχάριστο, ότι δηλαδή η μεγάλη και η μικρή θα είναι μαζί και η μεγάλη θα τη βοηθά στα μαθήματα».

«Επισκέπτονταν πολύ συχνά μια επιχείρηση εστίασης. Επέλεγαν να κάθονται σε τρία διαφορετικά τραπέζια: οι γονείς με τα δύο μικρά, τα δύο αγόρια σε άλλο και τα δύο κορίτσια σε άλλο. Έπαιρναν μία μερίδα φαγητό οι δύο γονείς, ψιλοτάιζαν τα δύο μικρά της οικογένειας και τα δύο αγόρια και τα δύο κορίτσια κάθονταν χωρίς φαγητό. Όταν τελείωναν το φαγητό τους, η μητέρα έπαιρνε άλλη μία μερίδα φαγητού και τη μοίραζε στα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά».

Οι γονείς καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 16 μηνών, με την ποινή να είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Τα έξι παιδιά παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να ρίξουν φως στον Γολγοθά που φαίνεται να βίωναν καθημερινά.