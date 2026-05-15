Tο 10ο Capital Link Maritime Leaders Summit – Greece θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum InterContinental Athens. Το Forum διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια σε συνεργασία με την DNV και με τη συνεργασία των Nasdaq και New York Stock Exchange. Το Συνέδριο αυτό εντάσσεται στην ατζέντα των εκδηλώσεων των Ποσειδωνίων και θεωρείται ένα από τα καλύτερα events της εβδομάδας.
Προσελκύοντας περισσότερους από 1.000 συμμετεχοντες, το Συνέδριο συγκεντρώνει την ηγεσία της ελληνικής ναυτιλίας καθώς και ένα διεθνές κοινό πλοιοκτητών, θεσμικών επενδυτών, τραπεζιτών, ρυθμιστικών αρχών, παραγόντων του κλάδου και διεθνών μέσων ενημέρωσης, που ταξιδεύουν στην Αθήνα ειδικά για να γνωρίσουν την ελληνική ναυτιλία. Ως μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της Εβδομάδας των Ποσειδωνίων, προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα όπου κορυφαία στελέχη του κλάδου μοιράζονται απόψεις για τις κρίσιμες εξελίξεις της αγοράς και τη μελλοντική πορεία της παγκόσμιας ναυτιλίας.
Η θεματολογία καλύπτει τις αγορές δεξαμενόπλοιων, containerships και dry bulk, τις γεωπολιτικές συνθήκες και εντάσεις, το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή μετάβαση και την τεχνολογική καινοτομία, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημερινή και τη νέα γενιά ηγεσίας της ελληνικής ναυτιλίας. Με ένα υψηλού επιπέδου πάνελ ομιλητών και διεθνή απήχηση, το Συνέδριο προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία άμεσης επαφής με κορυφαία στελέχη της ναυτιλίας και των επενδύσεων σε ένα και μόνο περιβάλλον.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
Εισαγωγικά Σχόλια:
- κ. George M. Teriakidis, Regional Manager for Southeast Europe, Maritime – DNV
- κ. Nicolas Bornozis, President – Capital Link
ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
- Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Ελληνική Δημοκρατία
TANKER MARKETS IN MOTION: ENERGY SHIFTS, TRADE REALIGNMENT, & INVESTMENT STRATEGY
Συντονιστής: κ. Keith Billotti, Partner – Seward & Kissel LLP
Ομιλητές:
- κ. Antonis Kanellakis, Executive Director – Alpha Bulkers/Pantheon Tankers/ Alpha Gas
- κ. Jerry Kalogiratos, CEO – Capital Tankers Corp. (EGO:CAPT)
- κ. Yiannis Procopiou, CEO – Centrofin Management Inc.
- κ. Svein Moxnes Harfjeld, President & Chief Executive Officer & Member of the Board of Directors – DHT Holdings, Inc. (NYSE: DHT)
- κ. Pankaj Khanna, CEO – Heidmar Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: HMR)
DRY BULK AT AN INFLECTION POINT: SUPPLY, DEMAND, & CORPORATE STRATEGY
Συντονίστρια: κα. Sofia Kalomenides, Partner – Europe Central Capital Markets Leader – EY
Ομιλητές:
- κα. Semiramis Paliou, Director & CEO – Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX); Chairperson – HELMEPA & INTERMEPA
- κ. Costas Delaportas, CEO – DryDel Shipping
- κ. John Dragnis, CEO – Goldenport Group
- κ. Polys Hajioannou, CEO – Safe Bulkers, Inc. (NYSE: SB); President – Cyprus Union of Shipowners (CUS)
- κ. Stamatis Tsantanis, Chairman & Chief Executive Officer – Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP); Founder, Chairman & Chief Executive Officer – United Maritime Corporation (NASDAQ: USEA)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
- κ. John McDonald, Chairman & Chief Executive Officer – ABS
SHIPPING AS THE BACKBONE OF GLOBAL TRADE – SAFEGUARDING SUPPLY CHAINS AMID GEOPOLITICS, RISKS, & DISRUPTION
Συντονίστρια: κα. Han Deng, Partner – Reed Smith LLP
Ομιλητές:
- κ. Aristides J. Pittas, Chairman & CEO – Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA); EuroDry Ltd. (NASDAQ: EDRY); Euroholdings Ltd. (NASDAQ: EHLD)
- κ. George Youroukos, Executive Chairman – Global Ship Lease, Inc. (NYSE: GSL)
- κ. Andy McKeran, Chief Growth Officer – Lloyd’s Register
- κ. René Kofod-Olsen, Group CEO – V.Group
GLOBAL CAPITAL MARKETS & SHIPPING: THE ROLE OF EURONEXT ATHENS
1X1 DISCUSSION WITH
- κ. Mathieu Caron, Group Head of Primary Markets, Member of the Executive Committee – Euronext
- κ. Yianos Kontopoulos, CEO – Euronext Athens
KEYNOTE SESSION
1X1 DISCUSSION WITH
- κ. Arsenio Dominguez, Secretary General – International Maritime Organization (IMO)
- κ. Knut Ørbeck-Nilssen, Group President & CEO – DNV
INNOVATION & TECHNOLOGY: ENABLING THE FUTURE OF GLOBAL SHIPPING
Συντονίστρια: κα. Anthi Miliou, Maritime Commercial Director – Lloyd’s Register
Ομιλητές:
- κ. Brian Matthews, Founder & CEO – AMPERA
- Δρ. Konstantinos Kyriakopoulos, CEO & Co-Founder – DeepSea Technologies
- κ. Yarden Gross, CEO & Co-Founder – Orca AI
- κ. Nicholas K. Notias, CEO – SteelShips LLC
- κα. Marina Hadjipateras, Founder & Managing Partner – TMV
GREEN SHIPPING DEBATE: ALIGNING REGULATION, REALITY AND RESULTS
Συντονιστής: κ. Paolo Moretti, CEO – RINA SERVICES S.p.A
Ομιλητές:
- κα. Dorothea Ioannou, CEO – American P&I Club
- κ. Andreas Hadjipetrou, CEO – Columbia Group
- κ. Polys Hajioannou, President – Cyprus Union of Shipowners (CUS); CEO – Safe Bulkers, Inc. (NYSE: SB)
- κ. Alex Hadjipateras, COO – Dorian LPG Ltd (NYSE: LPG); Managing Director – Dorian LPG Management Corp.
- κα. Ioanna Procopiou, Managing Director – Prominence Maritime; President Designate – BIMCO
SHIPPING AT CROSSROADS: GEOPOLITICS, GLOBAL MARKET SHIFTS, & STRATEGIC POSITIONING
Συντονίστρια: κα. Cristina Saenz de Santa Maria, CEO Maritime – DNV
Ομιλητές:
- Captain Abdulkareem Al Masabi, CEO – ADNOC Logistics & Services (DH: ADNOCLS)
- Δρ. John Coustas, Chairman, President & CEO – Danaos Corporation (NYSE: DAC)
- Δρ. Anil Sharma, Founder & CEO – GMS & Lila Global
- κ. Harry Vafias, Founder – Stealthgas (GASS) / Imperial Petroleum (IMPP) / C3iS inc (CISS)
- Δρ. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman – INTERTANKO (2014-2018)
BRIDGING LEGACY, LEADERSHIP & TRANSFORMATION – SHAPING THE NEXT CHAPTER OF GREEK SHIPPING
Συντονίστρια: κα. Paillette Palaiologou, M&O East Europe, Mediterranean Sea, Middle East, India & Africa (EMA) Senior Vice President – Bureau Veritas
Ομιλητές:
- κα. Marielena Procopiou, Founder & Chief Executive Officer – Delos Navigation and Akrotiri Tankers
- κ. Diamantis Pateras, Deputy CFO – Contships Management Inc.
- κα. Eirini Pitta, Investor Relations Officer – Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA); EuroDry Ltd. (NASDAQ: EDRY); Management Consultant – Eurobulk Ltd.
- κα. Amalia Miliou-Theocharaki, Deputy Managing Director – TEO Shipping Corporation
NAVIGATING THE MARKET – STRATEGY, SCALE, & SHIPPING CYCLES
Συντονίστρια: κα. Dora Mace-Kokota, Partner, International Head – Maritime, Trade and Offshore and Managing Partner, Greek Office – Stephenson Harwood
Ομιλητές:
- κ. Petros Pappas, CEO & Director – Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ: SBLK)
- κ. George Economou, Founder – TMS Group
SHIPPING & THE GLOBAL ENERGY LANDSCAPE
Συντονιστής: κ. George Paleokrassas, Senior Partner – Watson Farley & Williams
Ομιλητές:
- κα. Maria Angelicoussis, CEO – Angelicoussis Group
- Eng. Ahmed Ali Alsubaey, CEO & Board Member – Bahri Group
- κ. Evangelos Marinakis, Founder & Chairman – Capital Maritime & Trading Corp.
- κ. George Prokopiou, Founder – Dynacom Tankers Management Ltd. / Dynagas Ltd. / Sea Traders S.A.